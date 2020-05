Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Tesla, Munich Re, Paypal, Euro-Bund Future, Deutsche Telekom, Commerzbank

die Marktteilnehmer feierten in den vergangenen Tagen schon mehr oder weniger das Ende der Corona-Pandemie. So zog der DAX zur Wochenmitte nach einer Nachricht der US-amerikanischen Biotech-Konzerns Gilead über die Marke von 11000 Punkten an, nachdem das Unternehmen auf positive Daten in einer Studie zum möglichen Einsatz des eigentlichen Ebola-Medikamentes Remdesivir hingewiesen hatte.

Die Aktie wurde daraufhin vom Handel ausgesetzt. Damit zeigt sich deutlich, dass die Mehrheit der Akteure mittlerweile vom raschen Ende der Pandemie sowie von eher mäßigen und schnell auszugleichenden Schäden auf die Wirtschaft ausgeht. Mit der Nachricht von Gilead ging nebenbei etwas unter, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal annualisiert um 4,8 Prozent eingebrochen war.

Erwartet worden war beim US-BIP nur ein Minus von 4,0 Prozent. Dabei gilt zu beachten, dass die US-Wachstumsraten auf das Jahr gerechnet werden und nicht direkt mit den Daten aus Europa verglichen werden können. Das aktuelle Ergebnis bedeutet, dass die Wirtschaft um 4,8 Prozent in diesem Jahr schrumpfen würde, sollte in den kommenden Quartalen das Wachstum auf diesem Niveau bleiben.

Interessant ist auch, dass die bisherigen Quartalszahlen nicht gut ausgefallen sind. Das nächsteQuartal sollte noch einmal deutlich schlechtere Ergebnisse bringen. Aber davon lässt sich die Feierlaune der Anleger nicht bremsen. Aus technischer Sicht wurde ein Kaufsignal eröffnet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kurslücke zwischen 11000 und 11500 Punkten geschlossen werden kann.

Allerdings sollte auf der Unterseite weiterhin die Region um etwa 10200 Punkte nicht aus den Augen verloren werden, da ein Rücksetzer unter die dort liegenden, vergangenen Tiefs als ein deutliches Verkaufssignal zu bewerten wäre. Alle Informationen zur weiteren Entwicklung an den Finanzmärkten finden Sie täglich auf www.boerse-daily.de und erhalten Sie als Abo mit unseren kostenfreien Newslettern.

Bayer: Chance von 114 Prozent p.a.

(28.04.2020) Die von Bayer vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals übertrafen die Erwartungen der Analysten ebenso wie die der Anleger. Die Aktie legte deutlich zu, wobei man wohl vor allem honorierte, dass Bayer an der bisherigen 2020er-Prognose festhält, zumindest vorerst. Lesen Sie hier weiter.

Tesla: In fünf Wellen zum Kaufsignal

(28.04.2020) Die Tesla-Aktie entwickelte sich nach dem Crash im März überdurchschnittlich stark und steuerte auf die Rekordhochs aus Anfang Februar zu. Das Vertrauen der Anleger scheint unerschütterlich zu sein, doch mittelfristig ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Lesen Sie hier weiter.

Münchner Rück: Swiss Re bremst Optimismus (30.04.2020) Aktionäre der beiden Rückversicherungsgesellschaften Münchner Rück und Swiss Re flüchten heute scharenweise aus den Aktien, der schweizer Konkurrent Swiss Re ist nämlich durch zahlreiche Schäden und die Pandemie in die roten Zahlen gerutscht. Lesen Sie hier weiter. Call auf PayPal: 28 Prozent Chance

(24.04.2020) Die Marktteilnehmer differenzieren nach dem Corona-Crash am Weg nach oben, welcher Wert weniger von den Eindämmungsmaßnahmen getroffen wurde. Der Bogen spannt sich von der Luftfahrtsindustrie bis hin zum E-Commerce als einen Gewinner der Maßnahmen. Lesen Sie hier weiter.

Wochenrückblick Euro-Bund Future: Außer Spesen, nichts gewesen? (30.04.2020) Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future läuft seit Anfang dieses Monats in der Summe grob seitwärts. Die jüngsten Tiefs fallen aber zunehmend höher aus und lassen auf einen möglichen Ausbruchsversuch schließen. Lesen Sie hier weiter. Deutsche Telekom: Chance von 29 Prozent

(29.04.2020) Die Deutsche Telekom gehört zu Unternehmen, die von den Corona-Auswirkungen eher moderat betroffen sein dürften. Trotzdem geriet der Kurs bis Mitte März parallel zum Gesamtmarkt massiv unter Druck. Die bisherige Erholung verläuft langsam, aber sehr stetig. Lesen Sie hier weiter.

Tesla Short: 82 Prozent Chance!

(27.04.2020) Analysten gehen davon aus, dass Tesla für das erste Quartal 2020 einen kleinen Gewinn vermelden wird. Unsicherheit herrscht aber darüber, wie der Ausblick ausfallen wird. Viele Firmen haben den Ausblick aufgrund der Unsicherheiten komplett kassiert. Lesen Sie hier weiter.

(30.04.2020) Die Aktie der Commerzbank befindet sich in einer Seitwärtsrange mit Anzeichen einer Bodenbildung. Die Corona-Forschung läuft auf Hochtouren und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine Verkürzung der Virus-bedingten Einschränkungen der globalen Wirtschaft. Lesen Sie hier weiter.

Wochenvorschau Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.