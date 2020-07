Es war ein erneutes Auf und Ab in dieser Woche. Zunächst konnten die europäischen Börsen und allen voran der Dax deutliche Gewinne einfahren, doch schlechte Stimmung von jenseits des Atlantiks hat letztenendes sämtliche Kursgewinne wieder zunichte gemacht. Es bleibt weiter ein Tauziehen zwischen der Hoffnung, dass sich die Wirtschaft erholt und den Sorgen um eine zweite Coronavirus-Welle mit allen einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen.

Bei den Einzelwerten gab es Veränderungen bei der Commerzbank, den dort ist mit dem Abgang von Martin Zielke als CEO ein Führungsvakuum entstanden, welches dringend gefüllt werden muss. Positiv hervorgestochen sind einmal mehr die Werte aus dem Wasserstoff-Bereich, dort geht der Fortschritt mit neuen Projekten und Kooperationen munter weiter voran.

Will man Rekorde sehen, muss man in den Nasdaq-Index schauen, denn dort hat sich, trotz der allgemeinen Unsicherheit an den restlichen Börsen, ein Rekordhoch nach dem anderen aufgetan. Sei es nun Tesla, Microsoft, Apple, Amazon oder auch Netflix, die großen Tech-Werte konnten auch in dieser Woche neue Höchststände erreichen.

Das trotz der teilweise sehr hoch notierenden Aktienwerte auch die Unsicherheit nach wie vor enorm ist, das zeigt auch der Goldkurs, denn das Edelmetall ist zum ersten Mal seit 9 Jahren wieder über die Marke von 1800 Dollar je Feinunze geklettert. Die massiven Interventionen der Notenbanken heizen die Sorgen der Investoren vor einem Inflationsszenario weiter an und so bekommt Gold als sicherer Hafen für den Werterhalt des eigenen Kapitals großen Zulauf.

Richtig spannend dürfte es nächste Woche werden, denn dan wird die Berichtssaison für das zweite Quartal so richtig Fahrt aufnehmen und zeigen, wie schlimm die Wirtschaft wirklich vom Coronavirus getroffen wurde. Der Fokus wird dabei besonders auf den Ausblicken der Unternehmen für Q3 und das gesamte restliche Jahr liegen.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zur Commerzbank, wird Adyen von dem Wirecard-Desaster profitieren und wie sehen Sie die Chancen für den IPO-Kandidat Palantir?

Die Woche im Schnelldurchlauf

Siemens: Abspaltung der Energy-Sparte beschlossen ++ Deutsche Bank: Trump-Unterlagen werden herausgegeben ++ Dax: Leitindex fällt klar unter 12.500

SAP: Cloud sorgt für starkes zweites Quartal und Allzeithoch ++ Siemens: Börsengang für Energy-Sparte soll beschlossen werden ++ Ceres, PowerCell und McPhy: Ein Bündel guter Nachrichten aus der Branche

Deutsche Post: Gute Eckdaten und Analystenlob ++ VW: Große Personalrochade in der Nutzfahrzeugsparte ++ Nikola: JP Morgan stoppt Kursverfall mit Kaufempfehlung

Deutsche Bank: Google nimmt IT-Probleme in Angriff ++ Bayer: Glyphosat-Angst keimt wieder auf ++ Beiersdorf: Eckdaten verheißen nichts Gutes

Deutsche Bank: Corona-Pandemie gefährdet Sparziele nicht ++ Shop Apotheke: Erlöse und Kundenzahl wächst kräftig weiter ++ Commerzbank: Chefwechsel wird freundlich aufgenommen

Die wichtigsten News aus den USA

Beyond Meat: Sind alle Corona-Risiken eingepreist? So schätzen die Analysten die Aktie derzeit ein

Novavax: US-Regierung finanziert Corona-Impfstoffprojekt mit 1,6 Milliarden Dollar - Aktie geht durch die Decke

Palantir: Jetzt ist es offiziell - Umstrittene Datensammlungsfirma strebt Börsengang an

Facebook, Google & Twitter: Für US-Internetkonzerne könnte das „Sicherheitsgesetz“ in Hong Kong zur Nagelprobe werden

Berkshire Hathaway: Lange hat der Markt gespannt gewartet - jetzt hat Warren Buffett den ersten größeren Deal in der Corona-Krise getätigt

Coinbase: Gerüchte um geplanten Börsengang - Bahnt sich bald das erste Mega-IPO aus dem Krypto-Sektor an?

Die wichtigsten News aus Europa

Qiagen: Starke Geschäftszahlen treiben den Kurs - Muss Thermo Fisher sein Übernahmeangebot nach oben korrigieren?

Chip-Branche: ASML weiter ungebremst, Analysten sehen noch mehr Potenzial - Infineon ebenfalls stark

Tele Columbus: Außerplanmäßige SDax-Neubesetzung beschert der Aktie ordentliche Kursgewinne

GEA: Ausbruchsversuch gescheitert - Erholungspotenzial bereits eingepreist? Goldman Sachs streicht Kaufempfehlung

Symrise: Ein Kandidat für den Dax? So sehen die Analysten die Aktie

Wasserstoff-Sektor: Gleich mehrere Nachrichten treiben die Kurse von McPhy, Ceres Power und PowerCell - Nikola erholt sich weiter

Teamviewer: DZ-Bank-Studie sorgt für frischen Wind - Aktie mit neuem Rekordhoch

Online-Apotheken: Kurs-Rally von Shop Apotheke und Zur Rose gerät leicht ins Stocken - Es droht Konkurrenz durch ein neues, großes Gesundheitsportal

Traton: Vorstandsumbau setzt die Aktie unter Druck - So schätzen die Analysten die Lage jetzt ein

Deutsche Bank: Von schwarzen Zahlen weit entfernt - Wird der große Umbau auch in Zeiten der Corona-Pandemie gelingen?

Wirecard: Kommt die lang versprochene Transparenz? - Abschlussberichte können wohl bald eingesehen werden

Beiersdorf: Umsatz-Einbruch von 11 Prozent im ersten Halbjahr - Aktie taumelt

Adyen: Wie viel Potenzial steckt auch nach der rasanten Kursrally noch drin? So sehen die Analysten die Aktie

Commerzbank: Führungsvakuum nach Zielke-Rücktritt - Wer wird folgen und wie wird es für die Aktie weitergehen?

Wirecard: Hat Markus Braun alle angelogen? - Kerngeschäft auch mit kräftigen Verlusten behaftet?

Die wichtigsten Makronews

Studie: Mehr Mitglieder im Club der Reichen und Superreichenen

Dax berappelt sich und klettert erneut - Dem Nasdaq 100 können alle nur hinterherschauen - Tech-Werte profitieren von der Krise

Prognose des Steuerzahlerbunds zum Jahresverdienst: Erst ab Morgen verdient man in die eigene Tasche und nicht mehr für den Staat

Wall Street: Kurse stabil, jedoch ohne neue Impulse nach oben - Analyst zeichnet düsteres Szenario - „Stimmung erinnert an 1929“

Gold steigt über 1800 Dollar - Höchststand seit dem Jahr 2011

Corona-Sorgen drücken auf die Stimmung an den Finanzmärkten - FED-Vertreter werden nervöser - „Werden Maßnahmen falls nötig ausweiten“

Bankensektor präsentiert sich stark - JPMorgan-Analyst sieht jedoch Enttäuschungspotenzial aufgrund der unklaren Dividenden-Situation

Eine Auswahl unserer Kolumnisten

Technologieblase 2.0?

Platin mit dynamischer Erholung

Kutzers Zwischenruf: Der Prognose-Salat wird immer bunter

Ist das der wahre Grund für die Allzeithochs an den Börsen?

AMAZON – Die Rally ist in das Projektionsziel hineingelaufen

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

