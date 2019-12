U.S. Bank Index: An 2018‘er Hochs Pullback möglich

Zu Beginn dieser Handelswoche hat der US-amerikanische Bankenindex U.S. Banks Index frische Rekordstände erreicht, allerdings nur knapp oberhalb derer aus Anfang 2018. An solch markanten Stellen sollten sich Anleger durchaus Gedanken um einen Pullabck machen, der ab sofort jederzeit einsetzen könnte.

Der Dow Jones U.S. Banks Index hat seit Dezember letzten Jahres und einem Tiefpunkt bei 360,00 Punkten eine beeindruckende Rallye abgeliefert und die gesamten Kursverluste aus 2018 mit einem frischen Rekordhoch bei 517,84 Punkten mehr als ausgebügelt. Derzeit notiert das Barometer jedoch genau im Bereich und tut sich seit einigen Tagen mit einem Folgeanstieg sichtlich schwer. Das ist auch insofern kein Wunder, seit Sommer dieses Jahres hat das Barometer äußerst dynamisch zugelegt und könnte nun in eine verdiente Pause übergehen.

Ein erstes Indiz für eine einsetzende Korrekturphase auf untergeordneter Ebene stellt ein Bruch der Marke von 516,00 Punkten dar, in diesem Fall könnte es um weitere 16 Zähler auf glatt 500,00 Punkte abwärts gehen. Dabei bliebe der seit Sommer bestehende Aufwärtstrend noch immer intakt, dieser verläuft nämlich erst um 490,00 Punkten und trifft mit dem 50-Wochen-Durchschnitt perfekt zusammen. Sollte aber dieses Niveau aufgegeben werden, dürfte sich eine größere Verkaufswelle in Richtung der Unterstützung aus der Jahreshälfte um 466,72 Punkten einstellen. Dieses Niveau würde einen starken Trendwendepunkt darstellen, wenn das Barometer nicht bereits an seiner vorherigen Trendlinie wieder kehrt macht.

Auf der anderen Seite könnten sich Bullen kurzfristig noch einmal durchsetzen, aber erst oberhalb der Marke von mindestens 520,00 Punkten wird ein weiterer Lauf in Richtung 540,00 Punkte erwartet, darüber an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 615,00 Punkten. Dieses Niveau stellt die vorläufig maximale Ausdehnung in einem Aufwärtsszenario dar.

Insgesamt sollte der aktuelle Kursbereich des U. S. Banks Index genauestens beobachtet werden, weil die Schnittstelle an den Jahreshochs aus 2018 den mittelfristigen Werdegang des Barometers beschreiben wird. Zeigen sich US-Banken demnach weiter robust, stünde einer weiteren Aufwärtsbewegung nur wenig im Wege. Anderenfalls müsste die erwähnte Zwischenkorrektur einkalkuliert werden, mit der Gefahr eines Doppelhochs auf kurzfristiger Basis.

U.S. Banks Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 521,76 // 526,80 // 532,64 // 538,80 // 540,00 // 547,86 Unterstützungen: 516,39 // 506,33 // 500,00 // 494,61 // 490,00 // 486,71

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.