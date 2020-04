VIRUS/Unionsfraktionsvize: KfW-Kreditprogramm muss besser werden

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Andreas Jung hat in der Corona-Krise Nachbesserungen bei den Hilfen für Unternehmen gefordert. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, das KfW-Sonderkreditprogramm müsse besser werden, damit die hohen Erwartungen erfüllt und Unternehmen in der Krise gestützt werden. "Bislang scheitern Kredite für Corona-geschädigte Mittelständler oft an den zu hohen Hürden. Das muss jetzt abgeräumt werden."

Zentral seien eine Laufzeitverlängerung der Kredite, eine "Gesundvermutung" für bislang solide Unternehmen und eine weiter gehende Entlastung der Betriebe von den Risiken der Krise. "Bei der Unterstützung des Mittelstands müssen wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen als bislang", so Jung.

Auch Wirtschaftsverbände hatten Nachbesserungen verlangt, in der Bundesregierung laufen dazu Verhandlungen. Jung sagte, die geltende fünfjährige Laufzeit der Kfw-Kredite sei für die von der Krise gebeutelten Betriebe angesichts der aktuellen Unsicherheit zu kurz. "Eine Laufzeit über zehn Jahre schafft mit der längeren Perspektive mehr Sicherheit und halbiert die monatliche Belastung."

Außerdem forderte Jung, wenn ein Unternehmen vor der Krise gesund gewesen sei, dann müsse das für die Zeit nach der Krise vermutet werden. "Von einem still stehenden Betrieb kann nicht ernsthaft ein Businessplan für die Zeit nach der Krise verlangt werden - ohne dass heute irgendjemand sagen kann, wann und wie es wieder los geht. Wenn ein Betrieb also zu Jahresbeginn solide war, dann muss das für die Zeit nach Corona vermutet werden. Die jetzt noch vorgegebene Fortführungsprognose kann dann entfallen."

Für die KfW-Kredite werde weiter eine umfassende Besicherung - also eine Absicherung der Banken - verlangt. "Zweck der Programme ist jedoch gerade, den Betrieb mit der Situation und den sich daraus ergebenden Risiken nicht alleine zu lassen. Wir brauchen auch künftig einen starken Mittelstand für Arbeit und Wertschöpfung in Deutschland", sagte Jung. Das größte Risiko sei deshalb, dass mittelständische Strukturen zerbrechen. "In dieser Sondersituation müssen deshalb von der Krise betroffene bislang solide Betriebe Kredite auch ohne den üblichen Instrumentenkasten der Rundum-Besicherung bekommen. Den Hausbanken muss für die Unterstützung des Mittelstands der Rücken gestärkt werden."