Vorbörse: Dax geht mit Gewinnen in die neue Handelswoche – Wall Street mit Gewinnmitnahmen

DEUTSCHLAND: – ETWAS HÖHER – Der Dax dürfte am Montag mit Gewinnen in die weiter von Quartalszahlen geprägte Handelswoche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,62 Prozent höher auf 15 641 Punkte. Er dürfte damit seine Verluste vom Freitag wieder aufholen, zum bisherigen Rekordhoch bei knapp über 15 800 Punkten aber noch etwas auf Abstand bleiben.

USA: – IM MINUS – Die US-Aktienmärkte haben einen holprigen Wochenschluss hingelegt. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Rekordhochs. Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 34 935,47 Zählern. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,54 Prozent auf 4395,26 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,59 Prozent auf 14 959,90 Punkte abwärts.

ASIEN: – GEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Montag Gewinne verzeichnet. Während der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt rund 1,9 Prozent zulegte, lag der Hang Seng in Honkong rund 1,2 Prozent im Plus. Für den CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, ging es rund 1,8 Prozent bergauf.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1870 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1891 (Donnerstag: 1,1873) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt warten die Anleger auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. Auf dem Programm stehen im Tagesverlauf Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie, die am Markt stark beachtet werden. Es wird erwartet, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Juli ausgehend von einem hohen Niveau etwas eingetrübt hat. In den USA wird hingegen mit einem leichten Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet.

Am Morgen war bereits bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in China überraschend stark eingetrübt hat. Der vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ ermittelte Indexwert für die Stimmung in den Industriebetrieben der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt fiel auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020.

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hätten die Nachfrage nach Rohöl am Morgen belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 74,69 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 62 Cent auf 73,33 Dollar.

In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hat sich die Stimmung von Einkaufsmanagern in der Industrie unerwartet stark eingetrübt. Ein vom Wirtschaftsmagazin „Caixin“ veröffentlichter Indexwert fiel um 1,0 Punkte auf 50,3 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020. China zählt zu den wichtigsten Ölimporteuren der Welt. Eine trübere Stimmung in der Wirtschaft könnte ein Hinweis auf weniger Wachstum und damit auf eine schwächere Nachfrage in China sein.

Darüber hinaus spielte auch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus weiter eine Rolle im Handel am Ölmarkt. In Teilen von Asien steigen die Infektionszahlen und damit am Ölmarkt die Sorge vor Einschränkungen der Mobilität.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 77 (72) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 22 (23) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BERENBERG STARTET BIKE24 MIT ‚BUY‘ – ZIEL 26,40 EUR

– GOLDMAN HEBT DAIMLER AUF ‚CONVICTION BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 110 (107) EUR

– HSBC SENKT MTU AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 225 (230) EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 270 (295) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 356 (350) USD – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN STARTET BIKE24 MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 20 EUR

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 225 (206) EUR – ‚HOLD‘

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44 (40) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 72 (68) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 225 (191) EUR – ‚NEUTRAL‘

– WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 58,70 (54,40) EUR – ‚OW‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PFIZER AUF 47 (43) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT UNITE GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 1250 (950)PENCE

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 5,50 (5,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 39 (36) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 48,30 (45,20) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 160 (150) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 160 (150) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 9,50 (9) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT TUI AUF ‚UNDERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 250 (300) PENCE

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VALEO AUF 28 (32) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR L’OREAL AUF 360 (305) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN HEBT RECKITT BENCKISER AUF ‚MARKET-PERFORM‘ (UNDERPERFORM)

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 62 (60) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– HSBC SENKT ILIAD AUF ‚HOLD‘ (BUY)

– JEFFERIES SENKT DISCOVERIE AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 1085 (800) PENCE

– JEFFERIES SENKT SMURFIT KAPPA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 4400 (4100) PENCE

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 63,30 (64) EUR – ‚HOLD‘

– JPMORGAN HEBT ERSTE GROUP BANK AG AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 42 (35) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 72 (70) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3700 (3500) PENCE – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 360 (310) CHF – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 160 (145) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 170 (160) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

– SOCGEN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2420 (2100) PENCE – ‚BUY‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 187 (182) EUR – ‚BUY‘

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 160 (155) EUR

– WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CLARIANT AUF 20,50 (20,20) CHF – ‚NEUTRAL‘

– WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 72 (73) EUR – ‚BUY‘

– WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 32 (27) EUR – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h)

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Halbjahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Halbjahreszahlen

ITA: Ferrari, Q2-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen

USA: Mosaic, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 06/21

08:00 RUS: Markit Russland PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

08:30 CHE: Verbraucherpreise 07/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q3/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/21 (endgültig)

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 07/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Online-Pk Allianz zur Safety & Shipping-Studie der Schifffahrtsbranche 2021

11:00 DEU: Pk des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller zur Metropolen-Konferenz „Berlin questions 2021 – Metropolis: The New Now“

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsätze

Juni

Monatsvergleich +2,0 +4,6

Jahresvergleich +3,0 -1,8

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 59,5 60,4

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 61,5 62,2

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 58,1 58,1*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 65,6 65,6*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 62,6 62,6*

GROSSBRITANNIEN

10.30 Uhr

Einkaufsmanagerindex Markit

Industrie

Juli (Punkte) 60,4 60,4

USA

15.45 Uhr

Markit-PMI Industrie, Juli 63,1 63,1

(in Pkt)

16.00 Uhr

ISM-Index Industrie, Juli 60,9 60,6

(in Pkt)

Bauausgaben, Juni +0,5 -0,3

