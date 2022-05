Qualcomm: Die Transformation nimmt Formen an – Das KGV liegt bei 13,5

Werbung

Automobilpipeline mit 16 Milliarden US-Dollar prall gefüllt

Die Geschäfte des Halbleiterunternehmens nehmen dank der Diversifikationsstrategie immer mehr Fahrt auf. Das Unternehmen vollzieht die Transformation weg vom reinen Anbieter für Smartphones, Tablets oder Laptops und wendet sich Bereichen wie VR-Brillen und Industrieanwendungen sowie vernetzten und autonomen Fahrzeugen zu. Damit soll sich der adressierbare Markt bis zum Ende der Dekade auf 700 Mrd. US-Dollar versiebenfachen. Das Automobilsegment ist mit einem Quartalsumsatz von 339 Mrd. US-Dollar noch das kleinste. Es wächst allerdings rapide. In den letzten drei Monaten konnte der Umsatz um 41 Prozent gesteigert werden. Die Pipeline ist schon prall gefüllt. Qualcomm hat sich laut Unternehmensangaben eine Design-Win-Pipeline bei globalen Automobilherstellern von mehr als 16 Mrd. US-Dollar aufgebaut. Das waren 3 Mrd. US-Dollar mehr als noch vor drei Monaten. Die Nachfrage nach der Snapdragon Digital ChassisTM-Technologie scheint groß zu sein und wird immer mehr zu einem wichtigen Asset für Automobilhersteller. Das digitale Chassis umfasst eine ganze Reihe offener, flexibler und skalierbarer Plattformen für Telematik, Konnektivität, digitales Cockpit, Fahrassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren und Clouddienste. Durch die Übernahme von Arriver verbesserte das Unternehmen im letzten Quartal seine Fähigkeit, offene und vollständige ADAS-Lösungen für Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer in großem Umfang anzubieten. Autos werden in Zukunft fahrende Computer sein, sodass Chips also immer wichtiger werden. Der Marktanteil am gesamten Chipmarkt soll bis 2030 von sechs auf 14 Prozent steigen. Das Marktvolumen schätzt die Unternehmensberatung McKinsey bis zum Jahr 2030 auf rund 160 Mrd. US-Dollar, was einer Verdreifachung entspricht. Wie schon BMW und Mercedes setzt auch der dritte große deutsche Automobilhersteller Volkswagen in Zukunft auf Qualcomms Technologien. VW wird ab 2026 den speziell für das automatisierte Fahren entwickelten „System-on-a-Chip“ (SoC) weltweit über alle Marken hinweg einsetzen. Experten schätzen das Vertragsvolumen auf gut eine Mrd. Euro. Der Vertrag mit Qualcomm hat zunächst eine Laufzeit bis 2031.

IoT-Segment wächst noch schneller

Am schnellsten wächst das Unternehmen im IoT-Segment. Der Umsatz stieg hier im letzten Quartal um 61 Prozent. Zum Einsatz kommen Qualcomms Lösungen sowohl in der Unterhaltungselektronik als auch bei der Vernetzung am Rande des Netzwerks (Edge Networking) und bei der Automatisierung der Industrie. Hier ist die Nachfrage nach Handgeräten für die Lager-, Logistik- und Gesundheitsbranche sowie nach Roboterplattformen besonders groß. Qualcomm hatte im Februar die erste und schnellste kommerzielle Wi-Fi 7-Technologie vorgestellt. Diese soll höhere Spitzengeschwindigkeiten von 5,8 Gbit/s, geringe Latenzzeiten und einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen. Reichweiten von Bluetooth-Verbindungen sollen verdoppelt werden, während sich die Kopplungszeiten gleichzeitig halbieren.

Geringere Abhängigkeit von Apple, Chancen bei ARM-Chips und beim Metaversum

Im bisherigen Brot- und Buttergeschäft hatte sich Qualcomm lange von Apple abhängig gemacht. Dies soll sich nun ändern. Qualcomm macht mit seinem Snapdragon 8 Gen 1-SoC bei Samsungs neuer Galaxy S22-Serie deutliche Fortschritte. Der Anteil der verbauten Qualcomm-Chips liegt hier mittlerweile bei 75 Prozent. Beim Vorgängermodell waren es noch 40 Prozent. Auch beim Galaxy Tab S8-Tablet kommt Qualcomm zum Zug. Die Nachfrage bei ARM-Chips und die Entwicklung des Metaversums gelten ebenfalls als zusätzliche Treiber. Qualcomm will die „Performance Benchmark“ für Windows-PCs setzen und Konkurrenten wie Intel und AMD den Rang ablaufen. So basiert das erste Premium-Notebook mit „Windows on ARM“ für Unternehmen, das Lenovo ThinkPad X13S, auf der Snapdragon 8CX Gen 3 Compute-Plattform. Das Notebook bietet beschleunigte KI-Erlebnisse, fortschrittliche Kamera- und Audiotechnologie, ein ultraschlankes, lüfterloses Design und eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden mit einer einzigen Ladung. Im Bereich des Metaversums will Qualcomm Entwickler und Unternehmen gezielt unterstützen und stellt dafür einen 100 Mio. US-Dollar schweren „Metaverse Fund“ bereit. Damit will Qualcomm ein Contentökosystem für den Megatrend Metaversum aufbauen. Das Unternehmen stellt hier nicht nur Chips für VR- und AR-Brillen bereit, sondern auch die zugehörigen Entwicklungsumgebungen. Zum Einsatz kommen die Snapdragon XR-Chips bereits in der Oculus 2 von Meta Platforms.

Überragende Quartalszahlen – die Bewertung ist attraktiv

Qualcomm konnte im zweiten Quartal seinen Umsatz um 40,8 Prozent auf 11,16 Mrd. US-Dollar steigern. Dies ist ein weiterer Rekord. Analysten hatten mit 10,60 Mrd. US-Dollar gerechnet. Beim Gewinn je Aktie konnte das Unternehmen gar um 69 Prozent auf 3,21 US-Dollar zulegen. Die Konsensschätzungen lagen bei 2,91 US-Dollar. Die Prognose für das dritte Quartal lag ebenfalls deutlich über den Erwartungen. Das Unternehmen kommt mit seiner Diversifizierung und Transformation voran. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr ist mit 13,5 attraktiv. Die Aktie reagierte positiv auf die Quartalszahlen und könnte eine neue Aufwärtsbewegung starten.

