Anleger atmen nach Fed-Sitzung auf – Ethereum Kurs nahe 3.000 Dollar

Anleger atmen nach Fed-Sitzung auf – Ethereum Kurs steuert auf 3.000 Dollar zu

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks können wieder aufatmen. Unmittelbar nach einer geschichtsreifen Notenbanksitzung der US-Federal Reserve ziehen die nach Marktgröße wichtigsten Krypto Assets wie Ether oder Bitcoin wieder deutlich an. Ethereum-Anleger haben damit wieder die 3.000-Dollar-Marke im Blick.

Bitcoin springt nach Fed-Sitzung auf 40.000 Dollar und zieht Altcoins mit gen Norden

Der Bitcoin ist am späten Mittwochabend zwischenzeitlich zurück über die psychologische Marke von 40.000 Dollar geklettert und hat Altcoins wie etwa Ether ein positives Kielwasser beschert.

Nachdem die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß die Zinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben hat, können Bitcoin und Co im Einklang mit den traditionellen Aktienmärkten wieder zulegen.

Als Zünglein an der Waage fungiert die Aussage des Fed-Chefs Jerome Powell, dass ein Drehen an den Zinsschrauben um 75 Basispunkte vorerst nicht aktiv in Erwägung gezogen werde. Entscheidet für Börsianer ist und bleibt das Tempo im Zinserhöhungszyklus. Auf Zinserhöhungen in Schritten von 0,25-0,50 Prozentpunkten dürften die Märkte vorbereitet gewesen sein. Alles Weitere darüber hinaus hätte für Bitcoin und Co womöglich neues Ungemach bedeutet.

Ethereum Kurs: So könnte es weitergehen

Nach der US-Notenbanksitzung ist die Katze somit vorerst aus dem Sack. Krypto-Anleger könnten in den kommenden Stunden und Tagen somit vorerst weiter aufatmen.

Wichtig bleibt aus charttechnischer Sicht die Egalisierung der 3.000-Dollar-Marke. Auch der Bitcoin sollte, um neues Aufwärtsmomentum forcieren zu können, die 40.000-Dollar-Marke hinter sich lassen.

Die verbale Intervention seitens Jerome Powell, nicht stärker als bislang erwartet an den berüchtigten Zinsschrauben zu drehen, stellt für Anleger den größten Hoffnungsschimmer dar. Zinstragende Anlagen dürften vor diesem Hintergrund an Attraktivität einbüßen, was riskanten Assets wie etwa Krypto-Anlagen in die Karten spielt.

