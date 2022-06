CNX RESOURCES - Langfristige Bodenbildung

„Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen“. Dieses Zitat ist letztlich ein flammendes Plädoyer für die Analyse langfristiger Charts. Ein Lehrbuchbeispiel für diesen analytischen Ansatz stellt derzeit die CNX-Aktie dar. Seit 2015 durchlief der Titel eine langjährige untere Umkehr. Mit dem Spurt über die Nackenlinie der Bodenbildung bei rund 18,50 USD wurde die Trendwende inzwischen abgeschlossen (siehe Chart). Der jüngste Rücksetzer bildet dabei einen idealtypischen Pullback und bestätigt damit die beschriebene Bodenbildung. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotential aus dem diskutierten Doppelboden auf rund 14 USD taxieren, was im Umkehrschluss zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von rund 32 USD führt. Auf dem Weg in diese Region definiert das 23,6 %-Fibonacci-Retracement der gesamten Abwärtsbewegung von 2008 bis 2016 (26,34 USD) ein wichtiges Etappenziel, zumal dieses Level recht gut mit den Tiefs von 2010, 2011 und 2014 harmoniert. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das jüngste „Pullbacktief“ bei 18,05 USD prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

CNX RESOURCES (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CNX RESOURCES

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

