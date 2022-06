Dax höher erwartet - Zinssorgen bleiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax dürfte seine Erholung zum Handelsstart am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge fortsetzen.

Am Montag hatte der deutsche Aktienleitindex in Reaktion auf vorangegangene Verluste 1,1 Prozent im Plus bei 13.265,60 Punkten geschlossen. An der Wall Street hatte es wegen eines Feiertags keinen Handel gegeben.

Gesprächsthema an der Börse bleiben weiter die Notenbanken. Anleger rätseln derzeit, wie stark die US-Notenbank Fed die Zinsen in den kommenden Monaten anziehen wird. Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, rechnet mit mehreren deutlichen Zinserhöhungen bis zum Jahresende - mit entsprechenden Folgen für Firmengewinne und Konjunktur.

Rückschlüsse auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft versprechen sich Börsianer von den Zahlen zu den US-Eigenheimverkäufen. Experten erwarten für Mai einen Rückgang auf 5,4 Millionen Einheiten. Außerdem warten europäische Anleger gespannt darauf, in welcher Stimmung ihre US-Kollegen aus dem verlängerten Wochenende kommen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.265,60

Dax-Future

13.305,00

EuroStoxx50

3.469,83

EuroStoxx50-Future

3.470,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq Kein Handel

S&P 500 Kein Handel

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

26.397,18 +2,4 Prozent

Shanghai

3.321,24 +0,2 Prozent

Hang Seng

21.466,03 +1,4 Prozent