Vonovia will Gas sparen und stellt die Heizung nachts niedriger

Düsseldorf (Reuters) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will Gas sparen und reduziert dazu nachts die Heizungsleistungen in zahlreichen seiner Wohnungen.

"Um möglichst viel Gas in unseren Beständen einzusparen, werden wir in unseren Beständen sukzessiv eine Nachtabsenkung der Heizungstemperatur bei den Gas-Zentralheizungen einführen", teilte ein Vonovia-Sprecher am Donnerstag mit. Dabei reduziere Vonovia die Heizungsleistung zwischen 23 und 6 Uhr auf 17 Grad Celsius. Tagsüber und in den Abendstunden könnten die Mieter weiter wie gewohnt heizen. Monteure nähmen die Änderungen in den kommenden Monaten vor, dies habe gerade erst begonnen. Die Versorgung mit warmem Wasser sei nicht von den Änderungen betroffen, es gebe keine Einschränkungen beim Duschen oder Baden. 55 Prozent der Heizungen in den Vonvia-Beständen würden mit Gas versorgt.

Der Bochumer Konzern besitzt rund 490.000 Wohnungen in der Bundesrepublik. Vonovia-Chef Rolf Buch hatte auch angesichts der in der Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine und der Sanktionen des Westens rasch anziehenden Energiekosten vor deutlich steigenden Nebenkosten-Abrechungen gewarnt.

