Höhere Zinsen: Hypoport wächst im zweiten Quartal deutlich langsamer als zuletzt

BERLIN (dpa-AFX) - Die kräftig steigenden Zinsen haben das Wachstum des Finanzdienstleisters Hypoport im zweiten Quartal gebremst. Auf der hauseigenen Kreditplattform Europace legte das Transaktionsvolumen in den Monaten April bis Juni um nur noch knapp fünf Prozent auf 26,4 Milliarden Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Zum Jahresauftakt hatte das Wachstum des Transaktionsvolumens der für den Konzern wichtigen Plattform noch 26 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro betragen. Damals hatten noch viele Kunden wegen der Erwartung steigender Zinsen viele Kredite abgeschlossen. Inzwischen ist die Nachfrage wegen der inzwischen deutlich höheren Zinsen und der vielen Unsicherheiten infolge des Ukraine-Kriegs deutlich zurückgegangen./zb/mis

