EUR/USD Wochenausblick: Sehen wir erneut die Parität?

Trotz der "schwachen" US-Inflationsdaten ging den Euro-Bullen im Wochenverlauf die Puste aus.

Rückblick:

Nach den etwas unter den Erwartungen vermeldeten US-Verbraucherpreisen kam der Greenback kurzzeitig unter kräftigen Verkaufsdruck gegenüber allen Hauptwährungen. EUR/USD legte entsprechend zu und löste die Konsolidierung der Vorwochen gen Norden hin auf. Das Paar stieg in den hier an dieser Stelle genannten Widerstandsbereich "1,0350/90 USD", kam dort dann allerdings wenig überraschend nicht mehr weiter und setzte zum Wochenausklang unter die Marke von 1,0300 USD zurück.

Ausblick:

Im Wochenverlauf stehen einige interessante US-Konjunkturdaten (u.a. Empire State Manufacturing und Daten zur Industrieproduktion) auf dem Kalender, allerdings nichts vom Kaliber der vergangenen Woche, als die US-Inflationsdaten publiziert wurden. Das Highlight der Handelswoche dürften damit die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings am Mittwochabend werden. Marktteilnehmer erhoffen sich hier wie gewohnt neue Aufschlüsse über die Größe des nächsten Zinsschritts im September. Aus Deutschland werden der ZEW Index am Dienstag- und die Erzeugerpreise am Freitagvormittag erwartet.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar drehte in der abgelaufenen Handelswoche lehrbuchreif im Widerstandsbereich 1,0350/90 USD gen Süden hin ab. Damit sollte die Gegenbewegung im übergeordneten Bärenmarkt abgeschlossen worden sein. So lange den Käufern nun kein schnelles Comeback zurück über 1,0350 USD gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht in den kommenden Tagen und Wochen wieder südwärts in den Bereich 0,9900 bis 0,9950 USD. Die Parität könnte somit erneut angesteuert werden.

Montag: 14:30 Empire State Manufacturing Index USA

Dienstag: 11:00 ZEW Index DE 15:15 Industrieproduktion & Kapazitätsauslastung USA

Mittwoch: 14:30 Einzelhandelsumsatz USA 20:00 Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung

Donnerstag: 14:30 Philly-Fed Index USA

Freitag: 08:00 Erzeugerpreise Deutschland