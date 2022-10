Trotz Börsencrash: Diese Aktien steigen einfach weiter

An den Börsen weltweit gewinnen die Bären die Oberhand. Seit Jahresbeginn sind die großen Aktienindizes stark unter Druck geraten. Der DAX hat inzwischen schon mehr als 20 % verloren und ist sogar schon zeitweise unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht (Stand: 03.10.2022, relevant für alle Kurse). Damit haben sich inzwischen die gesamten Kursgewinne der letzten fünf Jahre in Luft aufgelöst.

Aber nicht alle Aktien fallen mit dem Gesamtmarkt. Einige Titel können sich dem Trend widersetzen und seit Jahresanfang ein Kursplus verbuchen. Hier sind zwei davon.

Diese Aktien steigen trotz Bärenstimmung an den Märkten

Deutsche Börse

Der erste Kandidat ist die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005). Die Deutsche Börse ist als Betreiber einiger der größten Handelsplätze in Europa bestens positioniert, um in allen Marktlagen zu wachsen. Egal, ob die Kurse nun steigen oder fallen – gehandelt wird immer.

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Jahr für Jahr steigen Umsatz und Gewinn ein weiteres Stück an. Seit 2017 ist der Umsatz um 42 % auf 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Der Gewinn je Aktie ist im gleichen Zeitraum um 40 % auf 6,59 Euro je Aktie gestiegen. Auch in diesem Jahr geht es mit voller Kraft weiter rauf. Im ersten Halbjahr ist der Gewinn je Aktie schon um weitere 20 % auf 4,14 Euro gestiegen.

Dank dieser hervorragenden Performance gehört die Aktie zu den wenigen, die im laufenden Jahr kräftig zulegen konnten. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 15 % auf aktuell 169,85 Euro gestiegen. Aber nicht nur in diesem Jahr konnte die Deutsche Börse bisher die meisten anderen Aktien hinter sich lassen. Dank der kontinuierlich steigenden Gewinne hat sich der Aktienkurs allein in den letzten fünf Jahren knapp verdoppelt.

Deutsche Telekom

Kommen wir damit zum zweiten Kandidaten, der Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750). Die Telekom-Aktie ist fast schon ein Überraschungsgast in dieser Liste. Denn wann war die Aktie zum letzten Mal unter den Top-Performern des Jahres?!

In diesem Jahr wird es der Aktie allerdings auch in gewisser Hinsicht einfach gemacht. Denn an den Börsen sind die Kurse auf Talfahrt. Einer der Gründe dafür sind die Sorgen um das Wirtschaftswachstum. Denn wir bewegen uns mit großen Schritten auf die nächste Rezession zu oder sind vielleicht sogar schon mittendrin.

In diesem Umfeld geraten Unternehmen, die nur wenig anfällig für Konjunkturschwankungen sind, wieder ins Blickfeld der Anleger. Und genau das ist eine der Stärken der Telekom. Die Telekom hat Millionen Kunden, die teilweise schon seit Jahren Verträge mit dem ehemaligen Staatskonzern haben. Noch dazu sind das Mobilfunkverträge oder Verträge für einen Internetanschluss. Diese Verträge wird man also nicht von heute auf morgen kündigen, um etwas Geld zu sparen.

Das macht das Geschäft extrem stabil. Dafür wächst die Telekom aber auch nicht so schnell wie andere Unternehmen. Stattdessen bekommt man hier die Aktie eines extrem soliden Konzerns, der noch dazu eine attraktive Dividende zahlt. In diesem Jahr wurden 0,64 Euro je Aktie ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 17,64 Euro ergibt das eine Rendite von 3,6 %. Kein Wunder also, dass der Aktienkurs seit Jahresbeginn um fast 10 % zugelegt hat.

Der Artikel Trotz Börsencrash: Diese Aktien steigen einfach weiter ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

