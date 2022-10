About You schreibt weiter rote Zahlen – Aktie dreht wieder ins Minus

Der Online-Modehändler About You kommt aus den roten Zahlen nicht heraus. Der Umsatz wuchs im letzten Quartal zwar um knapp 9 Prozent auf 430,6 Mio. Euro, liegt damit aber deutlich unterhalb der Erwartung, die About You hatte. Der erhöhte Umsatz bedeutet aber keinen Gewinn. Das EBITDA – also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – wuchs um 13,1 Mio. Euro auf 42,8 Mio. Euro. Unter dem Strich fiel mit 63,4 Millionen Euro ein deutlich höherer Verlust in den beiden ersten Quartalen an als ein Jahr zuvor mit 35 Millionen Euro. Die im September gesenkte Jahresprognose wurde bestätigt. Im Geschäftsjahr 2023 / 24 erwartet About You allerdings ein positives EBITDA.

Als Maßnahme sollen die Maßnahmen für das Marketing strengeren Renditezielen unterliegen, das heißt effizienter werden. Weiterhin will der Hamburger SDax-Konzern die Kosten für Werbeinhalte, Content und Medien senken. Zusätzlich will About You die Einstellungen im nicht-technischen Bereich langsamer ausbauen als bisher geplant, die Kosten in der Logistik senken und das Geschäft mit Partnern ausbauen.

Die Aktie von About You stürzten in den ersten Handelsminuten um 2,64 Prozent auf unter 5,90 Euro. Die Erholung ist damit erst einmal abgeblasen, nachdem die Aktien innerhalb einer Woche von 5,04 Euro auf 6,66 Euro gestiegen sind. An der Börse ist das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Kursminus von 70 Prozent schwer gebeutelt. Anleger sollten daher einen Bogen um die About-You-Aktien machen.

