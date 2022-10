Euro Stoxx 50 Index: Hier ist der Weg versperrt

In der abgelaufenen Handelswoche ist der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 nur knapp frischen Jahrestiefs entgangen, allerdings bereitet dem Barometer eine ganz andere Hürde größere Schwierigkeiten. Genau an dieser Stelle ist der Index nämlich im Laufe der letzten Tage zur Unterseite abgeprallt und tendiert erneut in Richtung seiner Jahrestiefs.

Sollte sich die Abwärtsdynamik in der aktuellen Form weiter fortsetzen, wäre ein zeitnaher Test der Tiefstände aus Ende September bei 3.249 Punkten denkbar, wo sich dann eine weitere mittelfristige Richtungsentscheidung ergeben dürfte. Aus technischer Sicht wären neuerliche Tiefs nichts Ungewöhnliches, Abschläge auf 2.920 Punkte demnach möglich.

Noch ist das letzte Wort allerdings nicht gesprochen, solange die Jahrestiefs keinem Test unterzogen werden, könnten Bullen noch einmal überraschend auftauchen und für einen Gegenschlag sorgen. Hierbei wären in erster Linie Zugewinne an die Vorwochenhochs bei 3.484 Zählern und somit den Bereich des EMA 50 möglich.

Es bleibt also spannend, in welche Richtung sich die Märkte und insbesondere der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 entwickeln werden, ab Mittwoch werden wieder Daten zu den Erzeuger- und Verbraucherpreisen taktgebend sein und die Märkte in die ein oder andere Richtung anschieben.