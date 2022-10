Chartanalyse Dax: Scheitert am Vorwochenhoch

Rückblick:

Nach einer schwachen ersten Handelshälfte legte der Index am Freitagnachmittag deutlich zu. Grund für die Rally zum Wochenausklang war ein Stimmungsumschwung an der Wall Street, begründet in der aufkeimenden Hoffnung auf eine weniger restriktiv als erwartete Geldpolitik der US-Notenbank. Diese Kaufwelle setzte sich im frühen Handel am Morgen zunächst weiter fort, bevor die Bären das Kommando übernahmen.

Ausblick:

Der Index erreichte kurz nach Beginn des XETRA-Handels das Vorwochenhoch um 12.935 Punkte, wurde dort allerdings recht eindrucksvoll in die Schranken verwiesen. Neue prozyklisch bullische Kaufimpulse mit Kursziel nördlich der 13.000er Marke würden bei einem erneuten Anstieg über dieses Level entstehen. Bis dahin ist zunächst die Seitenlinie keine verkehrte Option.