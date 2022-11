Markt Update: Dax wartet auf neue Impulse – Preisdruck auf E-Autos für Mercedes in China – Nordex-Aktie legt heute Verschnaufpause ein

Ist die Rallye vorbei? Diese Meinung schießt durch den Kopf, wenn man sich den Dax anschaut. In den ersten Handelsminute kletterte der Leitindex nur um 0,36 Prozent auf 14.348 Punkte.

Für viele Analysten ist klar: Die Rallye ist noch nicht vorbei, es ist erst einmal nur die Luft raus. Seit seinem Jahrestief von 11.862 Punkten Ende September hat sich der Dax innerhalb von zwei Monaten kräftig erholt. Mittlerweile liegt er knapp über 20 Prozent über dem September-Tief.

Mit dieser Verschnaufpause ist der Dax nicht alleine: auch an anderen Börsen ist die Luft erst einmal raus. Erschwerend kommt hinzu: Die Hoffnung schwindet, dass die Fed die Zinserhöhung drosselt. Höhere Zinsen belasten die Aktienkurse.

Die Anleger warten nun auf neue Impulse. Auf Wochensicht bahnt sich aktuell aber noch ein moderates Plus für den deutschen Leitindex an.

Mercedes: Preisdruck in China für E-Autos

Der Preisdruck in China ist enorm: Der deutsche Autobauer musste für einige Modelle im Preis stark nach unten gehen. Die Fokussierung auf hochpreisige Modelle sollte daher gründlich überlegt und auf ihre Profitabilität hin überprüft werden. Der Dax-Konzern hatte für seine reinen E-Modelle EQE und EQS die Preise in China stark gesenkt.

Allerdings: In China hat es Mercedes schwer. Zum Vergleich: In den Monaten Januar bis Juli hat der deutsche Autobauer nur 8.800 E-Autos verkauft. Darüber kann BYD nur lachen: Der chinesische E-Autobauer verkaufte alleine im Oktober 220.000 E-Autos. Außerdem hat es der US-Wettbewerber Tesla ebenfalls schwer und musste ebenfalls seine Preise senken, um überhaupt noch Modelle verkaufen zu können.

Nordex-Aktie macht heute Pause von Rallye

60 Prozent! Um so viel ist die Aktie seit Mitte Oktober gestiegen; trotz der schlechten Nordex Quartalszahlen Q3/2022 (Verlust von 371,6 Mio. Euro). Aber an der Börse wird die Zukunft gehandelt und die sieht für viele Anleger gut aus. Der im SDax gelistete Konzern hat es endlich geschafft, seine Margen zu verbessern. So steigt die Hoffnung, dass Nordex sein Profitabilitätsproblem endlich lösen kann. Ob der Konzern es schafft, wird die Zukunft zeigen. Nordex ist daher nur etwas für mutige Anleger.

Im heutigen frühen Handel legt die Nordex-Aktie allerdings eine Verschnaufpause ein und liegt moderat mit 0,7 Prozent im Minus. Damit reiht sie sich in die allgemeine Marktstimmung zum Wochenausklange ein.

Amazon will auch im nächsten Jahr Stellen streichen

Amazon muss Stellen abbauen – und packt dafür auch Tabus an, wie den Smart-Speaker Alexa. Alexa galt als Lieblingsprojekt des Firmengründers Jeff Bezos, der den Chefposten im letzten Juli an Andy Jassy übergab. Jassy macht generell vieles anders als Bezos und legt mehr Wert auf Profitabilität als auf aggressives Wachstum. Alleine die Alexa-Sparte hat ein Minus von 5 Mrd. Dollar jährlich erwirtschaftet und beschäftigte 10.000 Mitarbeiter. Alexa soll nicht ganz aufgegeben werden, aber nicht mehr die hohe Priorisierung erfahren.

Insgesamt plant Amazon, 10.000 Mitarbeiter zu streichen. Amazon beschäftigte zuletzt weltweit rund 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen arbeiten in der Liefer- und Lagerinfrastruktur.

(mit Material von dpa-AFX)