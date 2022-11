Dax Chartanalyse heute 21.11.2022

Widerstand: 14.400+14.440

Unterstützung: 14.340+14.300+14.150

Rückblick:

Der deutsche Leitindex zeigte sich auch zum Wochenausklang sehr robust und mit relativer Stärke gegenüber den US-Indizes. Ob sich die Dax-Investoren damit auf dem Holzweg befinden, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. Heute morgen startete der Index mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, im Anschluss konnten weder Bullen noch Bären nachhaltige Akzente setzen.

Ausblick:

Der kurzfristig relevante Wiederstand um 14.440 Punkte bleibt weiterhin eine harte Nuss für die Käuferseite. Wird der Bereich um 14.300 Punkte per Stundenschluss unterboten, könnte sich die jüngste Seitwärtsbewegung als größere Topbildungsphase entpuppen. In dem Falle dürfte sich der deutsche Leitindex zügig wieder unterhalb von 14.000 Punkten einfinden. Bis dahin bleiben die Bullen allerdings vorerst weiter im Spiel, was eine Rallyfortsetzung Richtung 14.600 Punkte anbelangt.

Quelle: Tradingview

