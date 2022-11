Börse am Morgen 22.11.2022: Dax konsolidiert sich weiter – Porsche überspringt 110-Euro-Marke – Uniper-Aktie steigt zweistellig – TAG streicht Dividende und wird bestraft

Der Dax setzt nach einem schwachen Wochenstart seine Konsolidierung wie erwartet fort. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax moderat mit 0,11 Prozent bei 14.377 Punkten im Minus.

Damit setzt der Dax seine Verschnaufpause nach seiner beeindruckenden Rallye fort. Seit Ende September hat er 22 Prozent zugelegt. Analysten rechnen damit, dass in dieser Woche keine neuen Impulse kommen werden. In den USA findet am Donnerstag wegen Thanksgiving kein und am Freitag nur ein verkürzter Handel statt

Porsche überspringt die 110-Euro-Marke

Gute Nachrichten für alle Porsche-Aktionäre: Die Aktie kostete im frühen Handel mehr als 110 Euro. Damit ist die Porsche-Aktie seit ihrem Börsengang um mehr 33 Prozent gestiegen. Und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.

Porsche ist und bleibt damit der profitabelste deutsche Autobauer. Die operative Umsatzrendite liegt derzeit zwischen 17 und 18 Prozent. Langfristig will Porsche die 20-Prozent-Marke knacken. Diese Kennziffer sagt aus, wie viel von dem Umsatz als Gewinn vor Steuern im Konzern bleiben. Zum Vergleich: Bei VW liegt diese Kennziffer bei 8 Prozent. Von daher: Jeder der dabei ist, sollte die Gewinne laufen lassen.

Uniper-Aktie steigt zweistellig

Die arg gebeutelte Uniper-Aktie hat heute eine Rallye hingelegt: Im frühen Handel kletterte die Aktie sogar zweistellig und ist nun wieder über der 100-Tage-Linie. Auf Monatssicht liegt die Aktie jetzt bei über 115 Prozent Wachstum.

Wer auf diese Rallye einsteigt, muss sich eines im Klaren sein: Die Aktie ist eine Zockerei. Die Bilanz steckt in tiefroten Zahlen und es fehlt die Fantasie, wie der Versorger hier wieder rauskommen will. Von daher: Nicht blenden lassen und die Aktie meiden. Sie ist nur noch etwas für Daytrader oder für Anleger, die den Kick suchen.

TAG Immobilien streicht Dividende und wird bestraft

Gestern meldete TAG Immobilien, die Dividende komplett zu streichen. Als Grund führte der im MDax gelistete Konzern das schwierige Marktumfeld an. Insbesondere die Inflation und stark gestiegene Zinsen wirken sich negativ aus. Das eingesparte Geld soll für die Stärkung der Kapital- und Finanzierungsbasis. Bisher hat TAG eine Dividende von 0,81 Euro in Aussicht gestellt, was eine Gesamtausschüttung von mehr 142 Mio. Euro bedeutet hätte.

Sobald sich die Kapital- und Investmentmärkte wieder normalisierten, wolle TAG ihre Dividendenzahlungen wiederaufnehmen. Eine Entscheidung über einen Vorschlag für die Dividendenzahlung für 2023 werde frühestens zum Ende des nächsten Jahres erfolgen.

Die Antwort der Anleger war eindeutig: Sie straften die TAG-Aktie ab. Sie fiel in der ersten Stunde zweistellig und landete damit auf dem letzten Platz des MDax.

Redaktion onvista/dpa-AFX