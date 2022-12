Dax Chartanalyse heute 02.12.2022

Widerstand: 14.550+14.600

Unterstützung: 14.440+14.350

Rückblick:

Nach einer relativen Stärke im Vergleich mit den relevanten US-Pendants in der Vorwoche "glänzt" der deutsche Leitindex in der aktuellen Handelswoche mit relativer Schwäche: Den Käufern scheint offenbar ein wenig die Luft auszugehen. Die Tatsache, dass die Bullen trotz der ultra-bullischen US-Vorgaben vom Mittwochabend , keine vernünftige Impulsbewegung auf der Oberseite zustande bekommen haben, ist ein klares Warnsignal für die Bullen.

Ausblick:

Auch heute gelingt den Käufern kein nachhaltiger Ausbruch über den kurzfristig relevanten Widerstand um 14.550 Punkte. Innerhalb der (vergleichsweise engen) Handelsspanne zwischen 14.450 bis 14.550 Punkte ist der Index kurzfristig als neutral einzustufen. Erst ein Ausbruch aus der genannten Spanne per Stundenschluss erhöht die Chancen für einen etwas nachhaltigeren Bewegungsschub. Der dafür notwendige Impuls könnte von den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag kommen.

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (PD13S0)* von Vontobel investieren. Der Hebel liegt bei 9,94 (Stand: 02.12.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.056 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VA3H7G)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.12.2022), die K.o.-Schwelle bei 15.946 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an ein unabhängiges Research bzw. eine Anlageempfehlung.