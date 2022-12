Dow Jones Industrial Average® - Der Faktor „Saisonalität“

Als zusätzliche Orientierungshilfe ziehen wir im Jahresausblick regelmäßig saisonale Kursverläufe bzw. zyklische Einflussfaktoren heran. Insbesondere der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus als die wichtigsten beiden Zyklen überhaupt werden dabei analysiert. Die „Prognosequalität“ dieser Einflussgrößen konnte sich 2022 sehen lassen. Schließlich stellten das „korrekturanfällige Q2“, die „dynamische Sommererholung“ sowie generell ein „stabileres 2. Halbjahr“ echte Prognosehighlights dar. Solche Verlaufsvergleiche liefern zudem oftmals wichtige Hinweise auf mögliche Wendepunkte. Unabhängig davon bietet das Herausarbeiten von Phasen mit saisonalem Rücken- bzw. Gegenwind einen echten Mehrwert. Trotz der Prognoseerfolge des abgelaufenen Jahres sollten die folgenden Aussagen niemals 1:1 auf das Jahr 2023 übertragen werden, sondern bedürfen stets auch eines Abgleiches mit der konkreten charttechnischen Situation. Gemessen am durchschnittlichen Verlauf des Dow Jones® in „3er-Jahren“ – also 1903, 1913, 1923, … 2013 – sticht im Anschluss an ein zyklisches Tief per Ende Februar die bis Anfang des 3. Quartals andauernde beste Phase hervor (siehe Chart). Der Großteil des Gesamtjahreszuwachses entsteht in dieser Periode.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.