Besonderer Index - besondere Bedeutung für 2023

Per Saldo liegt beim DAX® zum Jahreswechsel 2022/23 kein Abwärtstrend mehr vor. Um diese Einschätzung nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die beschriebene Schlüsselzone bei 13.500 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Damit hätten wir mit Hilfe der Technischen Analyse auch die strategische Absicherungsmarke für 2023 herausgearbeitet. Als besonderes Bonbon analysieren wir in unserem Jahresausblick den sonst eher stiefmütterlich behandelten CDAX®. Das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer testet aktuell den wichtigen Widerstandsbereich bei 1.275 Punkten. Hier fällt die langfristige Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 1.273 Punkten) mit den Hochs von 2018 und 2020 bei 1.274/1.286 Punkten zusammen (siehe Chart). Gelingt der Sprung über diese Hürde, unterstreicht das marktbreiteste deutsche Aktienbarometer die charttechnischen Verbesserungen beim „großen DAX®-Bruder“ nochmals zusätzlich. Auch hier liegt zudem eine dynamische „V-förmige Umkehrformation“ vor. Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus diesem Trendwendemuster auf rund 200 Punkte taxieren. Zumindest den Weg in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 1.530 Punkten sollte der CDAX® somit ebenfalls einschlagen.

CDAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart CDAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

