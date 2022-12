Fazit und Schlussplädoyer

„Hinten ist die Ente fett“, lautet eine alte Tradingweisheit. Etwas eloquenter ausgedrückt: „Während alle vergangenen Rückschläge als Chance wahrgenommen werden, stellen alle zukünftigen Rückschläge ein Risiko dar“. Beide Zitate führen zur Schlüsselfrage, ob wir die Tiefs an den Aktienmärkten bereits gesehen haben. Aufgrund des dynamischen Aufwärtsimpulses des 4. Quartals sowie der verbesserten Marktbreite befinden sich DAX®, Dow Jones® und Euro Stoxx 50® zumindest nicht mehr im Baissemodus. Vor diesem Hintergrund und der Notwendigkeit neuer Börsen-Favoriten könnte die „old economy“ und die „alte Welt“ im neuen Jahr positiv überraschen. Apropos Überraschung: Eine saisonal favorisierte starke 1. Jahreshälfte und ein herausforderndes 2. Halbjahr entspricht derzeit nicht der „Mehrheitsmeinung“. Da die Trendwende noch auf wackeligen Beinen steht, wird auch in 2023 ein aktives Risikomanagement gefragt sein. Schließlich wusste bereits John Lennon: „Leben ist das, was passiert, während Du andere Pläne machst!“ Im „HSBC Daily Trading“, auf Instagram und in unseren Video-Formaten werden wir unterjährig sowohl auf mögliche Planänderungen als auch auf kurzfristige Investmentchancen eingehen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

