Hypoport holt bei Kapitalerhöhung wie geplant 50 Millionen Euro herein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat bei seiner Kapitalerhöhung wie geplant brutto rund 50 Millionen Euro hereingeholt. Dabei seien 378 788 neue Aktien zum Stückpreis von 132 Euro platziert worden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Hypoport hatte die Kapitalerhöhung am Vorabend angekündigt und als Weg ein beschleunigtes Platzierungsverfahren ohne Bezugsrecht für die Altaktionäre gewählt. Der Platzierungspreis lag knapp zehn Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag und vier Prozent unter dem gewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Tage. Am Donnerstag waren die Hypoport-Papiere mit 146,20 Euro aus dem Handel gegangen.