Smart investieren: Kombination aus Wachstum und Dividenden sichert Rendite!

Smart investieren kann sein, wenn Anleger eine Kombination aus Wachstum und Dividenden für ihr Portfolio auswählen. Dieser Sachverhalt könnte unter mehr oder weniger normalen Umständen am Ende zu einer soliden und zugleich stabilen Rendite führen.

Die Strategie ermöglicht es Anlegern, vom Wachstum der Unternehmen zu profitieren, während sie gleichzeitig regelmäßige Einkommensströme aus Dividendenzahlungen erhalten. Die Dividende kann dabei – je nach Unternehmen – für die Hälfte oder mehr des Total Returns verantwortlich sein.

Zwei Unternehmen aus Deutschland, die Wachstum und Dividende vereinen, sind beispielsweise die Deutsche Telekom (WKN: 555750) oder die Deutsche Börse (WKN: 581005).

Kombination aus Wachstum und Dividenden sichert Rendite!

Deutsche Telekom-Aktie

Die Deutsche Telekom ist Deutschlands führender Telekommunikationsanbieter und bietet eine attraktive Dividendenrendite. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen starke Cashflows und ist gut positioniert, um vom Wachstum im Bereich 5G zu profitieren.

Größtes Asset bzw. Werttreiber der Deutschen Telekom ist jedoch das amerikanische Tochterunternehmen T-Mobile US. Allein diese Beteiligung deckt schon einen Großteil der Kapitalisierung der Deutschen Telekom. Gleichzeitig existieren im amerikanischen Markt noch zahlreiche Wachstumspotenziale.

Die Fusion der US-Tochter mit dem Wettbewerber Sprint sorgte für einen gewaltigen Schub bei der Netzabdeckung und Kapazität. Gleichzeitig stieg das Unternehmen zum zweitgrößten Netzbetreiber in den USA auf und wurde zum wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt.

Die erwartete Dividendenrendite liegt mit 3,5 % (Stand: 7.2.23, Morningstar) nicht mehr ganz so hoch wie noch vor ein paar Jahren. Dennoch bietet sie einen soliden Rückfluss. Dieser dürfte auch langfristig weiter steigen.

Bereits für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 ist eine Dividende von 0,70 Euro je Anteilsschein vorgesehen. Gemäß Analystenkonsensus sollte dieser Wert bis zum Geschäftsjahr 2026 auf 1,03 Euro ansteigen, was einer Gesamtsteigerung von über 47 % entspricht.

Deutsche Börse-Aktie

Die Deutsche Börse ist einer der führenden Börsenbetreiber in Europa und betreibt eine Reihe von Handelsplattformen, darunter die Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra und Eurex.

Auf ihren Plattformen finden Käufer und Verkäufer von Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, Optionen und Futures den perfekten Match. Gleichzeitig ermöglichen sie Unternehmen, ihre Aktien an der Börse zu notieren und Kapital zu beschaffen, indem sie ihre Aktien an Investoren verkaufen.

Darüber hinaus ist die Deutsche Börse auch mit zahlreichen Daten- und Informationsdiensten für Unternehmen und Investoren – darunter Markt- und Unternehmensdaten, Risikomanagement-Tools und Finanznachrichten – am Markt vertreten.

Mit einer zuletzt gezahlten Dividende von 3,20 Euro für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine reguläre Rekorddividende ausgeschüttet. Erwartet beläuft sich die Dividendenrendite auf 1,9 % (Stand: 7.2.23, Morningstar), was nicht besonders viel ist und auch ein Ausdruck der hohen Bewertung der Aktie.

Dafür überzeugen die Frankfurter mit einem starken Wachstum und sind Profiteure von einem immer größer werdenden Finanzmarkt.

Frank Seehawer besitzt Aktien der Deutschen Telekom und der Deutschen Börse. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

