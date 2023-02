DAX® - Je besser der Januar, desto freundlicher der Februar

Alle bisherigen Auswertungen untermauern eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach Stärke weitere Stärke nach sich zieht. Zum Abschluss wollen wir den Betrachtungswinkel verändern und auf die kurzfristigen Auswirkungen im Februar eingehen. Seit 1988 konnten die deutschen Standardwerte im 2. Monat des Jahres im Durchschnitt um 0,49 % zulegen. Diese Benchmark wird deutlich übersprungen (+1,44 %), wenn das Aktienbarometer zuvor einen positiven Jahresauftakt erlebte. Mit anderen Worten: Der konstruktive Jahresbeginn ist auch kurzfristig ein Silberstreif und sorgt im Ergebnis für eine fast drei Mal so hohe Februar-Performance. Wenn die deutschen Standardwerte im Januar um mehr als 3 % stiegen, dann liegt die Durchschnittswertentwicklung im Februar sogar bei 2,72 %. Das führt zu einer weiteren Erkenntnis: Je höher die Rendite zu Jahresbeginn, desto höher die Wertentwicklung im Februar (siehe Chart). Der überaus freundliche Jahresauftakt sorgt somit sowohl kurzfristig als auch langfristig mit Blick auf das Jahresende für Rückenwind. In unseren Analysen versuchen wir die gewonnenen Erkenntnisse stets durch andere Verfahren der Technischen Analyse abzusichern. An dieser Stelle kommt der Faktor „Saisonalität“ ins Spiel.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

