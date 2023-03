Positive Impulse aus China dürften den Dax am Mittwoch stützen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex einen Anstieg um 0,3 Prozent auf 15.410 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein wenig höher erwartet.

Die chinesische Industrie befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen im Aufwind, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex für Februar zeigt. Dieser legte deutlich stärker zu als erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit April 2012. Daraufhin zogen die chinesischen Börsen teils kräftig an.

Insgesamt jedoch dürfte der Dax erst einmal auf Schlingerkurs um seine 21-Tage-Durchschnittslinie bleiben. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Nach oben hin bremst die Charthürde um 15.500 Punkte. Das untere Anlaufziel der aktuellen Handelsspanne liegt bei 15.162 Punkten.

Im Tagesverlauf könnten zahlreiche Konjunkturdaten für neue Impulse sorgen. In Deutschland werden Zahlen zur Inflation erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung.

Einzelwerte im Überblick

Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf etwa verdiente dank einer guten Nachfrage im vergangenen Jahr deutlich mehr. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Bereich.

Die Geschäftszahlen und der Ausblick kamen aber alles in allem bei den Anlegern nicht gut an: Die Aktien notierten auf der Handelsplattform Tradegate gut drei Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Das Analysehaus Jefferies vermisst Signale für Ausschüttungen an die Aktionäre.

Der Sportartikelhersteller Puma erwartet nach einem Rekordumsatz im vergangenen Jahr eine Abschwächung des Wachstums. Hier büßten die Papiere auf Tradegate mehr als zwei Prozent ein.

Die Anteilsscheine von Siemens Energy hingegen stiegen auf Tradegate um anderthalb Prozent. Der Börsenrückzug der Windkrafttochter Siemens Gamesa sei ein wichtiger Schritt in Richtung vereinfachter Konzernstruktur, lobte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan. Er geht davon aus, dass sich der Fokus damit wieder auf das Optimierungspotenzial und die Chancen in der Energiewende richtet.

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verschiebt kurzfristig die Vorlage des Jahres- und Konzernabschlusses und möglicherweise auch die Hauptversammlung. Grund sind regulatorische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Jochen Schweizer mydays. Die Anteilsscheine fielen auf Tradegate um etwa zwei Prozent.

Verluste an der Wall Street

Die Kursverluste von Goldman Sachs haben am Dienstag den Dow Jones Industrial belastet. Die Goldman-Sachs-Aktien sind ein Schwergewicht im US-Leitindex. Der Dow Jones verlor 0,71 Prozent auf 32.656,70 Punkte, während sich andere wichtige Indizes besser hielten. So gab der breit gefasste S&P 500 nur um 0,30 Prozent auf 3970,15 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,13 Prozent tiefer bei 12.042,12 Punkten.

Gewinne in Asien

Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. Rückenwind lieferte eine Aufhellung der Stimmung in Chinas Industrie nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index stieg zuletzt um dreieinhalb Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen legte um gut ein Prozent zu. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit 0,3 Prozent im Plus.

Renten

Bund-Future 132,50 -0,29%

Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0595 Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,0619 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche und überwiegend wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Inflation erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt.

Euro/USD 1,0596 +0,18%

USD/Yen 136,37 +0,16%

Euro/Yen 144,50 +0,35%

Ölpreise legen am Morgen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83,97 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 52 Cent auf 77,57 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise von Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Unternehmensumfrage - legten deutlich zu und signalisieren eine konjunkturelle Erholung nach der starken Belastung durch die lange Zeit strikte Corona-Politik. Nachdem diese Politik vor einiger Zeit revidiert wurde, besteht die Hoffnung auf wirtschaftlichen Rückenwind, der auch die Energienachfrage antreiben würde.

Im Blick der Märkte steht auch die Angebotspolitik Russlands. Der große Ölförderer will seine Produktion ab diesem Monat spürbar verringern. Während Moskau den Schritt als gewollte Reaktion auf westliche Sanktionen darstellt, wird er vom Westen als zwangsläufige Folge der Sanktionen umschrieben. Die Strafmaßnahmen sollen die Öleinnahmen Russlands verringern.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Öllagerdaten. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, weil die landesweiten Erdölbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau gestiegen sind. Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute (API) einen weiteren Lageraufbau. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die offiziellen Zahlen.

Brent 89,93 +0,48 USD

WTI 77,51 +0,46 USD

