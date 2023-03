Widerstand: 15.200 15.300 Unterstützung: 14.933 14.500

Rückblick:

Der Index brachte gestern Nachmittag die avisierte Erholung, die genannten Kursziele auf der Oberseite wurden dabei locker erreicht. Heute morgen setzt sich diese Erholungsrally weiter fort - nach einer Aufwärtskurslücke zum Handelsstart klettert der Index zeitweise in den Bereich um 15.150 Punkte.

Ausblick:

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat innerhalb von 24 Stunden von Panik in Euphorie umgeschlagen. Der kurzfristige Aufwärtstrend seit dem gestrigen Tagestief ist unverändert intakt, allerdings ist der Index hier unterhalb von 15.200 Punkten zunehmen überkauft. Entsprechend ist in den kommenden Handelsstunden zunächst eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase zu favorisieren.

Im Anschluss ist allerdings tendenziell mit einem weiteren Aufwärtsschub zu rechnen, so lange die 14.930er Marke (gestriger XETRA-Schlusskurs) nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird. Morgen Abend (US-Zinsentscheid) werden die Karten dann neu gemischt.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VV9AWS von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.03.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.631 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VQ5PDB von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.03.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.641 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.