Quartalszahlen Q1 2023: Das ist heute, am 20. April wichtig

Nach einer Enttäuschung bei den Quartalszahlen von Tesla am Mittwochabend und allgemein sehr gemischten Ergebnissen in dieser Woche warten Anleger gespannt auf die Geschäftszahlen am Donnerstag.

Quartalszahlen 20. April

Heute kommen dabei unter anderem Ergebnisse des Medizintechnikherstellers Sartorius aus Deutschland. Die Highlights des Tages gibt es allerdings vorbörslich in den USA mit AT&T und American Express. Aber auch die Ergebnisse des Auftragsfertigers TSMC könnten wegweisend werden.