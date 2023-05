Fraport-Aktie kurz vor dem Ausbruch

Nach positiven Kommentaren von Fraport-Chef Stefan Schulte kann die Aktie des Flughafenbetreibers heute kräftig zulegen.

Aktie kurz vor Ausbruch

Fraport-Chef Stefan Schulte sieht die Wachstumstrends des Konzerns als intakt an, allerdings erholt sich der Heimatstandort Frankfurt etwas langsamer als die internationalen Konzernflughäfen. Im vorab veröffentlichten Redetext des Fraport-CEO für die am Dienstag anstehende Hauptversammlung sagte der Manager: "Während wir im laufenden Geschäftsjahr bereits im internationalen Geschäft in Summe eine Erholung des Aufkommens auf Vorkrisenniveau erwarten, werden wir dieses Level in Frankfurt 2025 oder aber spätestens 2026 erreichen". Dafür sei der höheren Anteil der Geschäftsreisenden in Frankfurt verantwortlich.

"An unserem Heimatstandort sind wir ab 2026 mit der geplanten Inbetriebnahme von Terminal 3 bestens für weiteres substanzielles organisches Wachstum gerüstet. Damit haben wir einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in Deutschland, um von den hierzulande erwarteten Zuwächsen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu profitieren", so Schulte.

Höchster Stand seit März

Die Aktie klettert heute intraday auf den höchsten Stand seit Mitte März. Kann dieses Level per Tagesschluss verteidigt werden, würde ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle wäre der Weg frei an den mittelfristigen Abwärtstrend im Tageschart.