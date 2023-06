Deutsche Telekom – Kommt nun die Gegenbewegung?

Der Schlag hat gesessen. Meldungen wonach Amazon ihren Prime-Kunden in den USA einen kostenlosen Mobilfunkzugang anbieten möchte, drückten die Aktie der Deutschen Telekom am gleichen Tag um knapp zwei Euro beziehungsweise 9,5 Prozent nach unten. Die Mobilfunktocher T-Mobile US ist die Ertragsperle des Bonner Telekomriesen. Ein Umsatz- und Gewinneinbruch wäre verherrend. Dies gilt umso mehr als dass die Deutsche Telekom seit April diesen Jahres die Mehrheit an dem Mobilfunkanbieter hält. In den vergangenen Tagen haben sich die Gemüter jedoch beruhigt. Angesichts der hohen Investitionskosten für das 5G-Netz rechnen zahlreiche Analysten derzeit nicht damit, dass T-Mobile US oder einer der großen Konkurrenten Amazon einen billigen Netzzugang anbieten wird. „Wir prüfen immer, ob wir unseren Prime-Mitgliedern noch mehr Vorteile bieten können, aber wir haben derzeit keine Pläne, Mobilfunk hinzuzufügen“, sagte Amazon-Sprecherin Maggie Sivon in einer Stellungnahme. Dennoch bleiben Anleger zunächst noch vorsichtig.

Dabei meldeten die Bonner für das erste Quartal überraschend gute Zahlen und hoben den Ausblick für das Gesamtjahr an. Zwar enttäuschte die US-Tochter mit den Neukundenzahlen in Q1. Das Geschäft in Deutschland schnitt jedoch besser ab als erwartet und das Europa-Geschäft wächst gar wieder. Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 10,8 und einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften können die Aktie unter Druck bringen.

Chart: Deutsche Telekom Widerstandsmarken: 19,50/20,10/20,70/21,10 EUR Unterstützungsmarken: 17,40/18,05/18,85 EUR Die Aktie von Deutsche Telekom steckt seit Anfang April 2023 in einer Konsolidierung. Anfang Juni verzeichnete das Papier gar einen kräftigen Kurssturz auf rund EUR 19. Seither pendelt die Aktie in einer engen Range zwischen EUR 18,85 und EUR 19,50. Aktuell klopft der DAX®-Wert an die obere Begrenzung der Bandbreite. Gelingt der Ausbruch über dieses Level eröffnet sich Erholungspotenzial bis zur 200-Tage-Durchschnittslinie bei EUR 20,10 und im weiteren Verlauf bis EUR 20,70. Solange der Ausbruch nicht erfolgte, besteht das Risiko einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis EUR 18,05. Deutsche Telekom in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 29.06.2022 – 28.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Deutsche Telekom in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 23.06.2016 – 22.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Akienanleihe Proctect auf die Aktie von Deutsche Telekom



Basiswert WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung Deutsche Telekom HVB7XJ* 100,00 %** 23.06.2026 Zinssatz: 4,7%; Barriere: 70%***

* Zeichnungsfrist bis 28.06.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 14:30 Uhr; weitere Produkte auf Deutsche Telekom finden Sie hier.

Faktor Optionsscheine Long auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB9D08 7,78 15,392262 17,316295 5 Open End Deutsche Telekom HC78SS 12,31 17,316031 18,663218 10 Open End Deutsche Telekom HC76XR 17,82 17,957287 18,855151 15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 14:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf Deutsche Telekom für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom HB9D0C 4,50 23,083123 21,160299 -5 Open End Deutsche Telekom HC3HJT 4,95 21,159353 19,813618 -10 Open End Deutsche Telekom HC4GS7 4,54 20,518097 19,619404 -15 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.06.2023; 14:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der Deutsche Telekom finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

