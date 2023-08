Dividende, Gewinne, Kursperformance: Wie schnell Realty Income deinen Einsatz verdoppelt

Ich glaube, dass auch die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) ein Name ist, der meinen Einsatz verdoppeln wird. Der Real Estate Investment Trust ist profitabel. Er zahlt zudem eine starke Dividende und bietet die Möglichkeit, mit jedem Monat einen Teil der Investition zurück zu erhalten.

Auch das Fundament ist überaus stabil, es handelt sich tendenziell eher um eine defensive Dividendenaktie. Das führt dazu, dass im Wesentlichen der Preis und die Bewertung ausschlaggebend sind, wie schnell eine Verdopplung des Einsatzes geschehen kann.

Rechnen wir heute bei Realty Income ein bisschen herum. Dividende, Gewinne und Kursperformance erscheinen mögliche Treiber. Wie schnell das wohl funktionieren dürfte?

Realty Income: Mit Dividende, FFO und Performance zur Verdopplung

Fangen wir heute, ähnlich wie ähnlichen Überlegungen bei anderen Aktien, zunächst mit der Dividende an. Ausgehend von einer aktuellen, monatlichen Dividende je Aktie in Höhe von 0,2555 US-Dollar und einem Aktienkurs von 60,37 US-Dollar erhalten wir derzeit 5,07 % Dividendenrendite. Oder anders gesagt: Unter der Voraussetzung einer lediglich konstanten Ausschüttung würde es brutto 19,7 Jahre benötigen, um den Einsatz zu verdoppeln. Netto und unter der Voraussetzung, dass wir ca. 25 % an Steuern zahlen, läge der Wert bei ca. 24,6 Jahren.

Allerdings kann Realty Income die Dividende je Aktie voraussichtlich weiter moderat steigern. Ein Ausschüttungsverhältnis von derzeit ca. 76 % lässt den nötigen Spielraum. Außerdem existiert ein moderates Wachstum. Entweder durch weitere Investitionen, oder leichte Same-Store-Mietsteigerungen ist operatives Wachstum möglich. Unter der Prämisse, dass Realty Income 3 % Dividendenwachstum pro Jahr erzielt, würden die Brutto- und Nettojahreszeiträume bereits um Jahre geringer ausfallen.

Vergessen wir jedoch nicht, dass die Dividende bei Realty Income nicht alles ist. Zwar dürften nicht die Nettoergebnisse ausschlaggebend sein. Nein, sondern für einen REIT ist häufig die FFO-Rendite der relevantere Wert. Es handelt sich gewissermaßen um die Gewinne aus dem Immobiliengeschäft, bereinigt um Wertveränderungen. Im gerade frisch abgelaufenen, zweiten Quartal kam der REIT erneut auf bereinigte Funds from Operations je Aktie von 1,00 US-Dollar. Nominell ist der Wert mit 1,02 US-Dollar sogar leicht höher gewesen. Auf Basis des bereinigten Wertes liegt die FFO-Rendite gegenwärtig bei 6,62 %. Oder anders gesagt: Mit den Funds from Operations würde es bei einem konstanten, operativen Erfolg ca. 15 Jahre andauern, ehe wir unseren Einsatz heraus hätten und womöglich einen Kursverdoppler feiern können.

Die gute Nachricht ist jedoch auch hier, dass Realty Income moderate Zuwächse erzielen sollte. Wenn es auch bei den Funds from Operations je Aktie Pi mal Daumen 3 % Wachstum pro Jahr geben sollte, dürfte der Wert auf voraussichtlich 11 bis 13 Jahre herabsinken. Je nachdem, wie hoch das Wachstum ausfällt.

Eine spannende Perspektive!

Ich glaube insgeheim, dass 3 % Wachstum bei Realty Income womöglich sehr konservativ sind. Klar, der REIT ist mit seinen deutlich mehr als 14.000 Immobilien inzwischen sehr groß. Im letzten Quartal schloss das Management jedoch eine Übernahme von mehr als 400 Immobilien für 1,5 Mrd. US-Dollar ab. Solche Transaktionen sollten mittel- bis langfristig weiterhin ein Wachstum aufrecht halten, das solidere Zuwachsraten ermöglichen kann. Zumal ein Teil des internen Wachstums auch von Mieterhöhungen kommt.

In Summe sehe ich daher, dass Realty Income meinen Einsatz in mindestens 11 bis 13 Jahren verdoppeln sollte. Wobei die Dividende ein starker Renditefaktor sein dürfte. Ob das für dich und dein Portfolio ausreichend ist? Entscheide selbst. Mit derzeit 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15 ist die Bewertung jedenfalls preiswert, wie selten in den letzten Jahren. Meine Überlegungen sollten auch eher die konservativeren Annahmen decken.

