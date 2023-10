Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.148 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein solider Start erwartet. Am Morgen waren auch die asiatischen Börsen auf Erholungskurs.

Mit 14.948 Punkten war der Dax am Mittwochmorgen wegen anhaltender Zinssorgen auf ein Tief seit März gefallen, hatte dann aber noch um etwa 150 Punkte zugelegt, als der starke US-Dollar und die US-Anleiherenditen etwas korrigierten. Auch in den USA zeigten die Indizes eine Reaktion, die Technologiewerte an der Nasdaq erholten sich besonders deutlich. Als Beruhigungspille wirkten überraschend schwache Daten vom Jobdienstleister ADP, die die Zinsangst dämpften.

Trotz der Stabilisierung sehen die Experten der Helaba den Dax noch in einer technisch schlechten Verfassung. Eine weitere Ausdehnung der Schwächephase könne nicht ausgeschlossen werden, doch kurzfristig bestehe die Chance auf eine Erholung, angesichts einer zuletzt "überverkauften Marktlage". Dabei ergäben sich Widerstände im Bereich um 15.500 Punkte und an der 200-Tage-Linie bei rund 15.600 Zählern.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite war über Nacht nachrichtlich wieder etwas mehr los als zuletzt: Allen voran fielen vorbörslich die Aktien von SMA Solar mit einem Kurssprung um 16 Prozent positiv auf. Der Wechselrichterhersteller profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hob dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an.

Ein Plus von fast fünf Prozent verbuchten außerdem vorbörslich die Aktien von Redcare Pharmacy. Die Online-Apotheke hat im dritten Quartal auch dank einer Übernahme deutlich zugelegt. Jefferies-Analyst Alexander Thiel sprach "von einem weiteren Rekordquartal" mit einem Umsatzanstieg um 67 Prozent. Die Markterwartungen seien übertroffen worden.

Einen Blick wert sein könnte auch die Krones-Aktie: Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen wird ab Montag wieder in die Dax-Familie aufgenommen. Er nimmt im SDax nach der Übernahme durch den Finanzinvestor EQT den Platz des Softwareanbieters Suse ein. Krones war erst Mitte September wegen Verstoßes gegen die Regeln des Indexanbieters aus dem MDax geflogen. Eine Rückkehr zumindest in die dritte Börsenliga gelingt nun schneller als gedacht, hieß es.

Kein Thema wird derweil am Donnerstag der ursprünglich vorgesehene Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers Renk. In den letzten Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, hieß es wenige Stunden vor dem geplanten Gang auf das Parkett bei der Absage.

Leichte Kursgewinne an der Wall Street

Überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Katerstimmung an den New Yorker Börsen vor allem im stark kreditabhängigen Technologiesektor vorerst vertrieben und die Zinsangst gedämpft. Weitere Konjunkturdaten waren besser als gedacht ausgefallen, der Fokus der Anleger lag aber augenscheinlich auf den Arbeitsmarktdaten, die gerade für die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed eine besonders wichtige Rolle spielen. Der Leitindex Dow Jones Industrial tat sich lange Zeit schwer, gewann schließlich aber 0,39 Prozent auf 33.129,55 Zähler.

Asiens Börsen erholt

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten etwas zugelegt. Die Stabilisierung an den US-Märkten wirkte auch in Asien positiv. In den USA hatten Arbeitsmarktdaten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen etwas gedämpft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion gewann im späten Handel 0,8 Prozent. In China blieben die Börsen erneut geschlossen.

Renten

Bund-Future 127,71 0,05%

Devisen: Euro bleibt auf Erholungskurs

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine moderate Erholung vom Vortag fortgesetzt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0497 Dollar festgelegt.

Trotz der leichten Kursgewinne notiert der Euro auf niedrigem Niveau. In dieser Woche war der Kurs mit 1,0448 Dollar auf den tiefsten Stand seit zehn Monaten gefallen. Hintergrund ist der starke Dollar, der von kräftigen Zinszuwächsen am US-Kapitalmarkt profitiert. Diesen Zinsanstiegen war zuletzt aber etwas die Luft ausgegangen, woraufhin sich der Euro stabilisieren konnte.

Am Donnerstag richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die Auftritte zahlreicher Redner aus den Notenbanken. An Konjunkturdaten stehen in Europa unter anderem Zahlen vom deutschen Außenhandel auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Regierungszahlen vom Arbeitsmarkt erwartet.

Euro/USD 1,0525 0,21

USD/Yen 148,5215 -0,41

Euro/Yen 156,3260 -0,22

Ölpreise stabilisieren sich nach Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel stabilisiert. Nach teils deutlichen Abschlägen in den vergangenen Tagen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg um 37 Cent auf 84,59 Dollar.

Am Rohölmarkt scheint die Konjunkturskepsis die Oberhand zu gewinnen. Von den kräftigen Preiszuwächsen, die das Bild bis Ende September geprägt haben, ist derzeit wenig zu sehen. Vielmehr waren die Erdölpreise zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen. Eine Befürchtung lautet, dass große Notenbanken wie die US-Zentralbank Fed die Zinsen entweder noch weiter anheben oder zumindest länger auf dem jetzigen Niveau belassen. Die Wirtschaftslage und die Ölnachfrage könnten darunter leiden.

Dagegen waren die Preise am Ölmarkt lange Zeit durch die zurückhaltende Förderpolitik Saudi-Arabiens und Russlands getrieben worden. Die beiden Länder, die den großen Ölverbund Opec+ anführen, wollen ihr Angebot bis zumindest Ende des Jahres knapp halten. Die offizielle Linie lautet, dass damit die Ölmärkte im Gleichgewicht gehalten werden sollen.

Brent 86,36 0,55 USD

WTI 84,66 0,44 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 28 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEW WORK AUF 95 (115) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 75,10 (65,80) EUR - BUY

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 9,70 (9,90) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CHEVRON AUF 183 (170) USD - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EXXONMOBIL AUF 137 (119) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 12 (16,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET ELEKTA MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 70 SEK

- BARCLAYS STARTET STRAUMANN MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 153 CHF

- BERENBERG STARTET SANDOZ MIT 'BUY' - ZIEL 35 CHF

- CITIGROUP NIMMT VODAFONE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 77 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 965 (950) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 575 (600) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT RECKITT AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,20 (3,15) EUR - 'BUY'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 27,50 (26,50) EUR - 'BUY'

- WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 90,00 (88,825) CHF - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (10.00 h Call)

07:00 DEU: Grenke, Q3-Neugeschäft

14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day

DEU: KBA, VDA, Kfz-Neuzulassungen 9/23

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Handelsbilanz 08/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/23

09:30 DEU: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

10:30 GBR: S&P-Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 09/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 08/23

19:00 USA: IWF-Chefin Georgiewa hält Rede vor Veröffentlichung der neuen Konjunkturprognose

Sonstige Termine

09:00 DEU: Eröffnung der Konferenz «Best of Blockchain» mit Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD)

09:00 DEU: Schadenersatzklage Lkw-Kartell vor dem OLG München

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt 2022

Hinweis

CHN: Feiertag, kein Börsenhandel

Redaktion onvista/dpa-AFX