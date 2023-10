Nach den bescheidenen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist für den Dax auch am Mittwoch keine klare Erholung in Sicht. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 15.259 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Zuletzt hatten sich beim Dax bei Rückschlägen immer wieder Käufer gefunden - auch am Montag, als er bis auf 15.103 Punkte abgesackt war. Angesichts des anhaltenden Nahost-Konflikts und fehlenden Rückenwinds aus Übersee dürfte sich die Risikobereitschaft der Anleger zur Wochenmitte aber in Grenzen halten. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag wenig verändert bis schwächer geschlossen und die asiatischen Handelsplätzen entwickelten sich durchwachsen - trotz des überraschend starken chinesischen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal.

Einzelwerte im Überblick - Adidas mit Kursgewinnen

Am deutschen Aktienmarkt verzeichnete die Adidas-Aktie vorbörslich klare Kursgewinne. Der Sportartikelhersteller übertraf mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen und hob die Jahresziele an. JPMorgan Analystin Olivia Townsend hob insbesondere die überraschend gute operative Ergebnisentwicklung hervor. Wichtig sei zudem, dass die Zahlen weniger wegen der Verkäufe der Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West als wegen der übrigen Geschäfte positiv überrascht hätten. Angesichts der jüngsten Kursschwäche dürfte die gesamte Branche davon profitieren.

Bei Continental könnten Kreise-Meldungen für Auftrieb sorgen, wonach der Autozulieferer und Reifenhersteller den Verkauf von Aktivitäten aus dem Bereich autonome Mobilität erwägt.

Der Online-Broker Flatexdegiro konnte nach einem Geschäftseinbruch im vergangenen Jahr im vergangenen Quartal wieder deutlich zulegen. Trotz eines anhaltend schwachen Handelsumfeldes hätten die Resultate den positiven Geschäftstrend bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Dagegen droht den Lufthansa -Titeln gleich von zwei Seiten Druck. Am Vorabend nach dem Börsenschluss in New York hatte US-Konkurrent United Airlines mit seiner Gewinnprognose für das laufende Quartal enttäuscht. Zudem strich die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Fluggesellschaft, die vorbörslich deutlich nachgaben.

Wall Street: Nur der Dow Jones im Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag nach dem starken Wochenauftakt mit verschiedenen Vorzeichen geschlossen. Als leichte Belastung erwiesen sich am Dienstag die weiter steigenden Renditen am Anleihenmarkt, nachdem jüngste Konjunkturdaten überraschend robust ausgefallen waren und so erneut Inflationssorgen entfacht hatten.

Verluste an Asiens Börsen

Ein im dritten Quartal unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China hat den Börsen in Asien am Mittwoch nur wenig Halt gegeben, es konnte die Sorgen um Chinas Wirtschaft nicht vertreiben.

Nikkei 225 : 31.998 Punkte (-0,13 Prozent)

: 31.998 Punkte (-0,13 Prozent) Hang-Seng : 17.728 Punkte (-0,25 Prozent)

: 17.728 Punkte (-0,25 Prozent) CSI 300: 3.613 Punkte (-0,72 Prozent)

In Tokio erholte sich der Leitindex Nikkei 225 vom Tagestief, zuletzt lag er aber noch knapp mit 0,04 Prozent im Minus. Der chinesische CSI 300 allerdings verblieb mit 0,7 Prozent im Minus. In Hongkong bewegte sich der Hang-Seng-Index zuletzt 0,2 Prozent tiefer.

Renten

Bund-Future: 128,13 (+0,05 Prozent)

Devisen: Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert

Zu Beginn der Woche hatte der Eurokurs noch bei 1,05 Dollar gestanden und konnte in den beiden vergangenen Tagen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Die Finanzmärkte hofften auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen droht die Lage im Nahen Osten aber weiter zu eskalieren.

Gestützt wird die Risikofreude am Devisenmarkt allerdings durch ein unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China. Im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt etwas stärker als erwartet gewachsen. Nach Einschätzung von Devisenexperten der Commerzbank bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt aber „ganz klar auf den Nahen Osten gerichtet“. Die Entwicklungen dort dürften in den nächsten Tagen der Treiber bleiben, geldpolitische Erwägungen würden für die US-Notenbank Fed und EZB erst einmal im Hintergrund bleiben, hieß es in einer Analyse.

EUR / USD : 1,0579 (+0,01 Prozent)

: 1,0579 (+0,01 Prozent) USD / JPY : 149,67 (-0,1 Prozent)

: 149,67 (-0,1 Prozent) EUR / JPY: 158,33 (-0,09 Prozent)

Ölpreise steigen deutlich - Lage im Nahen Osten im Fokus

Die Ölpreise sind am Mittwoch mit der Sorge vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten kräftig gestiegen.

Nachdem sich die Ölpreise in der ersten Wochenhälfte mit der Hoffnung auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel noch stabilisieren konnten, droht mittlerweile eine weitere Eskalation. Marktbeobachter verwiesen auf einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen, der die geopolitischen Sorgen am Ölmarkt verstärkt habe.

Zudem wurde auf besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China verwiesen. Dies fördert die Spekulation auf eine höhere Nachfrage, was die Ölpreise ebenfalls stützte. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt war im dritten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Zuletzt gab es Anzeichen für eine Stabilisierung der chinesischen Wirtschaft./

Nordseesorte Brent : +1,79 USD auf 91,69 USD

: +1,79 USD auf 91,69 USD Sorte WTI: +1,97 USD auf 88,63 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 30 (28) EUR - 'BUY'

- WDH/CITIGROUP SENKT LUFTHANSA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 7,90 (14) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 384 (387) USD - 'BUY'

- BARCLAYS SENKT GALP ENERGIA AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 17 EUR

- JEFFERIES HEBT TRYG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 160 (142) DKK

- JEFFERIES HEBT UMICORE AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 26 (27) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ING AUF 17,90 (18,80) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT SAIPEM AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAIPEM AUF 3 (2,75) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3000 (3100) PENCE - 'UNDERPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (2750) CHF - 'SELL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6170 (6200) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5100 (4800) PENCE - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/RBC SENKT BOLIDEN AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 265 (275) SEK

Termine Unternehmen

00:30 AUS: BHP Q1 Bericht zur Produktion

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Capital Markets Day

08:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Telefonkonferenz zum Branchentreffen in Baden-Baden

12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Gurit, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz)

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen

USA: Citizens Financial Group, Q3-Zahlen

USA: Northern Trust, Q3-Zahlen

USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

04:00 CHN: BIP Q3/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 9/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/23

08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/23

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/23

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/23

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

Sonstige Termine

DEU: 2. Weltraumkongress des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) mit Bundeskanzler Olaf Scholz und BDI-Präsident Siegfried Russwurm, Berlin

+ 12.30 Rede Scholz

+ 14.55 Rede Wissing

DEU: Urteilsverkündung im Zivilstreit um die Kosten eines Krankentransportes bei einer Demonstration von Klimaaktivisten, Stralsund

09:30 DEU: 58. Symposium «Einkauf und Logistik» des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), Berlin

09:30 DEU: Kommunaler Energietag, u. a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und EnBW-Vorstandsvorsitzendem Andreas Schell, Stuttgart

10:00 DEU: Pk anlässlich des Geothermiekongresses des Bundesverbandes Geothermie (BVG) (17.-19.10.), Essen

12:00 DEU: Wohnungsbaukonferenz mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Berlin

