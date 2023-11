Der Dax knüpft an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt an. An einem Tag mit wieder mehr Unternehmensberichten sahen Börsianer die in der Vorwoche stark gestiegenen Aktienmärkte im Konsolidierungsmodus. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit 0,12 Prozent im Minus bei 15.117 Punkten. Etwas darunter bei 15.045 Punkten verläuft die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

Negative Vorgaben kamen aus Fernost, wo Außenhandelsdaten aus China schwach ausfielen, während Australiens Notenbank den Leitzins anhob. Insgesamt werden damit die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.

„Dem deutschen Leitindex ist die Puste ausgegangen, auch mangels fundamentaler Impulse und der Tatsache, dass die Zinssenkungsfantasie nicht noch größer wurde“, schrieben am Morgen die Experten der Helaba. „Das Hauptthema über Nacht lautet Konsolidierung“, hieß es von der Commerzbank. US-Anleiherenditen seien zuletzt wieder gestiegen nach ihrem Rücksetzer in der Vorwoche, der genauso wie die Aktien-Rallye mit der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen in Zusammenhang stand.

Schaeffler verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht

Der im SDax notierte Autozulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft mehr verdient als von Experten erwartet. Der Umsatz und das ber. EBIT gingen zwar im Vergleich zurück, allerdings nicht so stark, wie von Analysten befürchtet.

Quartalszahlen Q3/23 Schaeffler im Überblick

Kennzahl Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 4,06 Mrd. EUR 4,1 Mrd. EUR 4,24 Mrd. EUR ber. EBIT 340 Mio. EUR 294 Mio. EUR 355 Mio. EUR Marge ber. EBIT 8,4 Prozent 7,1 Prozent 8,4 Prozent

Die Schaeffler-Aktie ist nach gut einer Stunde Handel stabil bei knapp über 5 EUR: Weitere Impulse könnten durch die Analystenkonferenz kommen, die um 10 Uhr beginnt.

Für das laufende Geschäftsjahr hat Schaeffler die Prognose bestätigt.

Prognose Geschäftsjahr 2023 Schaeffler im Überblick

Kennzahl Prognose Vorjahr Umsatz plus 5 bis 8 Prozent 15,8 Mrd. EUR EBIT-Marge plus 6 bis 8 Prozent 6,6 Prozent Free-Cash-Flow 300 bis 400 Mio. EUR 280 Mio. EUR

Plus 10 Prozent: Höhenflug bei Manz

Die Manz-Aktie ist heute bei Anlegern sehr gefragt. Der Grund: Traumzahlen für die ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres 2023. Damit dürfte eine Erholung voranschreiten, denn seit 2021 ging es stetig bergab für die Aktien. Zuletzt waren sie erstmals in ihrer Geschichte unter 10 Euro gefallen. Nach gut einer Stunde Handel liegt die Aktie mit über 10 Prozent im Plus bei über 10 EUR.

9-Monatszahlen 9M/23 Manz im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 195 Mio. EUR 191,4 Mio. EUR EBIT 9,5 Mio. EUR -0,62 Mio. EUR Ergebnis 6,9 Mio. EUR -3,1 Mio. EUR

Damit geht die Fokussierung auf profitable Wachstumsmärkte auf. Dazu kamen in den ersten 9 Monaten noch Nachholeffekte durch die sich auflösende Lieferkettenproblematik. Weiterhin hat Manz namhafte Neukunden gewonnen.

Adtran Holdings streicht Dividende – Aktie fällt

Gestern verkündete der US-Konzern Adtran Holdings, die Dividende komplett zu streichen, und schickte die Aktie auf Talfahrt. Vorbörslich brachen die Titel um 9,3 Prozent ein. Der Konzern blickt wegen anhaltend schwacher Geschäfte skeptisch auf das vierte Quartal. Dieses dürfte die Umsatz- und Margenerwartungen der Experten deutlich verfehlen, hieß es.

Händler sprachen in ersten Kommentaren von düsteren Überraschungen. Bei der Tochter Adtran Networks, die als Adva-Nachfolger ebenfalls im SDax gelistet ist, ging es gemäßigter zu - mit Zahlen, die einem Börsianer zufolge so schwach ausfielen wie erwartet. Das Interesse der Anleger an dieser Aktie war entsprechend gering. Sie wurde vorbörslich kaum gehandelt.

Deutschland: Gesamtproduktion geht weiter zurück

Die deutsche Industrie entwickelt sich weiter schwach. Im September ging die Gesamtproduktion auf Monatssicht um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist bereits der vierte monatliche Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 0,1 Prozent erwartet. Im gesamten dritten Quartal sank die Produktion zum Vorquartal um 2,1 Prozent.

Redaktion onvista/dpa-AFX