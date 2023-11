Silberpreis legt vor Fed-Protokollen zu – Anleger warten auf Lockerungssignale

Vor Veröffentlichung der Fed-Mitschriften (20:00 Uhr) gelingt es dem Silberpreis um rund 1,5 Prozent auf 23,70 Dollar je Unze zuzulegen. Anleger erhoffen ich am heutigen Abend geldpolitischen Hinweise. Die Aussicht auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus jenseits des Atlantiks könnte die Attraktivität von zinslosen Anlagen weiter erhöhen.

Fed-Watch-Tool signalisiert Chance von 100 Prozent für Zinspause auf Notenbanksitzung am 13. Dezember

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich am Dienstag weiter auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Abend richten. Markttakteure versprechen sich neue Hinweise in Bezug auf die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Konkret rechnet das vielerorts beachtete „Fed-Watch-Tool“ aus dem Hause CME mit einer Zinspause auf der kommenden Sitzung am 13. Dezember (100 Prozent). Für den 1. Mai 2024 beträgt die Chance derzeit 46,7 Prozent, dass die Fed an den Zinsschrauben um 25 Basispunkte nach unten drehen könnte.

Bereits auf der jüngsten Notenbanksitzung hatte die Fed eine Zinspause eingelegt und die Zinsspanne bei 5,25-5,50 Prozent belassen, was gleichzeitig dem höchsten Stand seit 22 Jahren entspricht.