Die meistgehandelten Produkte: Bullen setzen auf Deutsche Telekom und Tesla

Die Endjahresrallye des DAX® geht heute morgen weiter. Der Index stieg heute und erreichte bisher ein Tageshoch von 16.357 Punkten. Nach Angaben der Euwax werden insbesonders Produkte auf dem DAX® heute gehandelt. Bei den Knock-Out-Produkten zählen sowohl Calls als auch Puts auf dem Index zu den meistgehandelten Produkten.

Bei den Optionsscheinen interessieren sich Anleger am meisten für Calls auf den DAX® und dem Nasdaq-100®. Die Deutsche Telekom nähert sich dank seit Anfang November steigenden Kursen dem Allzeithoch des Kurses, was Investoren zum Einstieg in Call-Produkte animiert. Bei den Faktor-Optionsscheinen sind Long- und Short- Produkte auf den DAX® am meisten gehandelt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC9HDX 21,04 16337,01 Punkte 14241,843152 Punkte 7,77 Open End NASDAQ-100 ® Call HC6VPW 17,87 15947,87 Punkte 14005,983167 Punkte 8,19 Open End DAX ® Put HC5QPA 18,84 16337,01 Punkte 18213,185731 Punkte 8,68 Open End Axa S.A. Call HC818W 2,30 28,98 EUR 26,781283 EUR 12,58 Open End DAX ® Put HR6YV3 11,67 16337,01 Punkte 17502,116579 Punkte 14,03 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.12.2023; 11:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PW 12,02 16346,50 Punkte 15500,00 Punkte 13,59 12.03.2024 Tesla Inc. Call HD0EGS 4,33 237,85 USD 220,00 USD 5,04 19.06.2024 Deutsche Telekom AG Call HC4K2B 1,21 22,1675 EUR 23,00 EUR 18,25 18.12.2024 DAX ® Call HD05B2 9,80 16346,50 Punkte 15500,00 Punkte 16,66 16.01.2024 DAX ® Put HD002D 6,81 16346,50 Punkte 16400,00 Punkte 24,04 17.09.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.12.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD0JPG 6,64 16340,68 Punkte 17838,294071 Punkte -5 Open End DAX ® Long HC01RY 16,94 16340,68 Punkte 15481,408089 Punkte 11 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 9,13 279,30 EUR 234,65229 EUR 4 Open End Bayer AG Long HD09WT 2,38 31,09 EUR 26,661941 EUR 4 Open End DAX ® Long HC07KT 18,84 16340,68 Punkte 15677,74434 Punkte 15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.12.2023; 11:50 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!