POWERCELL - Eine sehr gewagte Wette

PowerCell Sweden AB (publ) - WKN: A14TK6 - ISIN: SE0006425815 - Kurs: 3,913 € (L&S)

Anleger hatten in diesem Jahr keine Freude mit Wasserstoff-Aktien, sie gehörten zu den größten Verlustbringern. Auch die Aktie von Powercell Sweden ist ein massiver Underperformer am Markt und markierte in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahrestief. Doch die Bullen kontern schon wieder. Der Abwärtstrend wird momentan in einem flach fallenden Konsolidierungskanal abgebremst. Von dessen Unterkante prallt das Papier nach oben hin ab.

Gelingt die Trendwende?

Auf Sicht einiger Tage läuft ein Trendwendeversuch. Ein solides Kaufsignal würde sich beim Verlassen des mehrwöchigen, flach fallenden Abwärtstrendkanals ergeben. Klettert der Wert nachhaltig über 49 SEK, entstehen Signale für eine Erholung in Richtung 61 und ggf. 72,50 - 75,50 SEK.

Auf der Unterseite könnte es noch zu weiteren Tests der Kanalunterkante kommen. Rutscht der Wert auch nachhaltig unter 38 SEK zurück, entstehen Verkaufssignale. Dann könnte es sogar zu einer weiteren Abwärtstrendbeschleunigung in Richtung 31 SEK kommen.

Fazit: Antizyklische Spekulationen mit der Powercell-Sweden-Aktie sind hochriskant, jedoch mit dem laufenden Reversalversuch nicht unattraktiv. Enge Absicherungsmöglichkeiten könnten hier sogar gute CRV für mittelfristige Erholungsszenarien bieten. Letztlich hängt das Wohl der Aktie stark an der Performance des gesamten Wasserstoff-Sektors, der Blick auf andere Wasserstoff-Aktien könnte hier zusätzlich Orientierung bieten.

Powercell-Sweden-Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)