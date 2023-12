EQS-News: ARI Motors: Ambitioniertes Umsatzziel von 16 Millionen Euro steht

EQS-News: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Prognose

ARI Motors: Ambitioniertes Umsatzziel von 16 Millionen Euro steht



19.12.2023 / 15:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit vollen Auftragsbüchern und Einnahmen aus dem Börsengang steuert ARI

Motors 2024 den nächsten Wachstumssprung an.



Volle Auslastung bei ARI Motors: Zum Jahresende stehen noch über 300

Fahrzeuge in den Auftragsbüchern, weitere 350 Bestellungen sind für 2024

bereits fest eingeplant. Als Wachstumstreiber gelten neben dem Wandel der

Logistikbranche vor allem die deutlichen Vorteile der ARI-Elektrofahrzeuge.

Diese sind gefragter denn je und ziehen zahlreiche gewerbliche und kommunale

Kunden unterschiedlicher Branchen an.



Vielseitiger Kundenstamm - zahlreiche Einsatzgebiete



Im ARI-Kundenstamm finden sich Namen wie Schaeffler, Bayer, BWPost,

Coca-Cola, Daimler und andere Großunternehmen. Generell kommen die

leistungsfähigen ARI-Nutzfahrzeuge bevorzugt auf der letzten Meile zum

Einsatz, unter anderem bei Hausmeisterdiensten, Handwerkern,

Gartenbaubetrieben, aber auch bei Dienstleistern aller Art, vom

Schornsteinfeger bis zum Pizza-Lieferdienst.



Ein beliebtes ARI-Elektrofahrzeug ist beispielsweise der ARI 901 Kastenwagen.

Dieser verfügt über rund 900 Kilogramm Zuladung und bis zu 250 Kilometer

Reichweite, mehr als genug für einen Tag im städtischen Lieferverkehr. Die

Betriebskosten auf 100 Kilometer liegen bei gerade einmal 4,40 Euro bei einem

Strompreis von 30 Cent pro kWh, wobei der verbaute Akku über eine

handelsübliche 230-Volt-Steckdose geladen wird.



Nachfrage übersteigt die Erwartungen - die Kundenzahlen wachsen



Die wachsende Nachfrage hat viele gute Gründe , allen voran die hohe Effizienz

und Wirtschaftlichkeit von ARI-Elektrofahrzeugen. Im Durchschnitt sind

E-Transporter bereits heute pro Kilometer 28 % günstiger in Anschaffung und

Betrieb als ein vergleichbarer Diesel-Transporter.



Auch die immer höheren Reichweiten, die Verfügbarkeit von

Schnellladefunktionen und die Praxisnähe sind ideal für Mittelständler, Städte

und Gemeinden sowie Flottenbetreiber oder Handwerker. Ihre Mitarbeiter sind

täglich kaum mehr als 150 Kilometer im Stadtgebiet unterwegs und benötigen

einen kostengünstigen Alleskönner auf Rädern.



ARI Motors arbeitet deshalb mit großem Erfolg mit einer einfachen, modularen

Bauweise sowie individuellen und branchenspezifischen Aufbau-Lösungen, die

je nach Kundenwunsch konfiguriert werden können.



Online-Direktvertrieb – für mehr Geschwindigkeit und Qualität



Um den wachsenden Bedarf zu decken, hat sich die Kombination von

regionalem Vor-Ort-Vertrieb und Online-Direktvertrieb als ideal erwiesen. Auf

der Webseite des Unternehmens können Kunden daher in vier einfachen

Schritten Ihr Wunschfahrzeug konfigurieren und bestellen. Auch Probefahrten

beim Kunden sind auf Anfrage jederzeit möglich. ARI Motors will auch in

Zukunft weitgehend auf digitale Abläufe im Unternehmen setzen, was zugleich

eine größere Gewinnspanne bedeutet.



Ebenfalls umsatzsteigernd dürfte sich die Abschaffung der Umweltprämie

auswirken, die 2024 zu einem wachsenden Bedarf an günstigen

ARI-Elektrofahrzeugen führen wird. Um das weitere Wachstum voranzutreiben,

plant die Geschäftsführung zudem die Teilnahme an mehreren hochdotierten

Forschungsprojekten sowie die baldige Vertriebsexpansion über den

deutschsprachigen Raum hinaus.



Seit 2017 bietet die ARI Motors GmbH in Borna (bei Leipzig) smarte & günstige E-Mobile auf dem deutschen &

internationalen Markt an. Der Name ARI – japanisch für „Ameise“ – steht für das Leistungsvermögen und die

Vielseitigkeit der ARI-Elektrofahrzeuge. Die einzelnen Modelle stammen von asiatischen Herstellern und wurden

gezielt ausgewählt. In den firmeneigenen Manufakturen in Borna und Ricany werden alle ARI-Fahrzeuge an

europäische Qualitätsstandards angepasst. Speziell konzipierte Fahrzeugaufbauten sorgen dafür, dass die

Mobilitäts- und Transportbedürfnisse aller Kunden optimal erfüllt werden.



19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com