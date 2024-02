SDAX: Ausbruch zum zweiten Mal vereitelt

Der kleinste Index aus der DAX-Familie SDAX notiert im Vergleich zum Stand von vor Corona lediglich 9 Prozent höher, obwohl die Rallye in 2020 und 2021 bereits sehr viel höhere Kurse hervorgebracht hatte. Dabei beißt sich der Index seit nunmehr Anfang 2023 die Zähne an einer sehr hartnäckigen Hürde aus und könnte mit dem jüngst etablierten Doppelhoch erneut hieran scheitern.

Zwar konnte sich der SDAX seit Mitte Oktober letzten Jahres und Tiefständen um 10.102 Punkten zuletzt sichtlich erholen, brachte aber keine nennenswerten Kurse oberhalb der Barriere von 13.750 Punkten hervor, an der sich der Index seit nunmehr Anfang letzten Jahres um einen Durchbruch bemüht.

Die Kursentwicklung der letzten Tage zeigen sogar ein potenzielles Doppelhoch in diesem Bereich, welches in diesem Jahr etabliert wurde. Kommt es wieder zu einer längeren Verlustserie und das Barometer fällt unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 13.314 Punkten zurück, müssten sich Investoren auf weitere Abschläge auf 12.750 Punkte einstellen.

Einen wahrhaftigen Durchbruch würde der Index dagegen oberhalb von 14.000 Punkten erreichen, in diesem Szenario würden dann Zugewinne an 14.948 und in der Spitze 15.750 Punkte vorstellbar. Ob dies vor dem Hintergrund der zur Grunde gehenden deutschen Wirtschaft gelingt, bleibt abzuwarten.