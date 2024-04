Bayer - Nächster Versuch einer erfolgreichen Bodenbildung

Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung hat sich bei Bayer in den vergangenen neun Jahren stets zerschlagen. Im Tief verlor die Aktie seitdem über 80 % an Wert. Aktuell verdichten sich aber die Anzeichen, dass zumindest eine Stabilisierung gelingen könnte. Da ist zunächst die markante Umkehrkerze im Monatschart zu nennen, die sich im März durch das Tief bei 24,96 EUR und den Schlusskurs bei 28,63 EUR gebildet hat. In diesem Zuge gelang zudem die Rückeroberung des „swing low“ vom 19. Januar bei 27,32 EUR. Zur Wochenmitte wurde dann die 50-Tage-Linie überschritten, an der die Aktie zu Jahresbeginn noch per Fehlausbruch gescheitert war. Auffällig ist zudem die Entwicklung der Relativen Stärke nach Levy, wo der über die Marke von 1 gestiegene Wert einen Aufwärtstrend andeutet. Hier kam es zuvor auch zu einer positiven Divergenz, als die Aktie im März neue Tiefs ausbildete, während der Indikator im Vergleich zu Ende November bereits gestiegen war. Im nächsten Schritt gilt es nun, den Widerstandbereich bei 29,80 / 30,22 EUR zu knacken. Auf der Unterseite sollten sich im Bemühen um eine erfolgreiche Bodenbildung etwaige neue Tiefs tunlichst nicht mehr durchsetzen.

Bayer (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.