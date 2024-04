Algorithmisches Trading (oder auch "Quant-Investieren") erweitert deine Möglichkeiten beim Anlegen signifikant. Denn mithilfe von Algorithmen kannst du deine Geldanlage strukturiert angehen und verfolgen. Die mathematisch-gestützten Analysemodelle von beispielsweise Aktien, Währungen oder Rohstoffen, systematisieren die Art und Weise, wie du dein Kapital anlegst, indem sie auf klar definierte Algorithmen - also mathematische Regeln - und die Auswertung großer Datenmengen (quantitative Analyse) setzt.

Diese Methoden ermöglichen es, Investitionsentscheidungen auf einer objektiven, datenbasierten Basis zu treffen. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler begehst, weil du dich von Emotionen leiten lässt, erheblich. Darüber hinaus ermöglichen es Algorithmen, Investitionsentscheidungen und Handelsstrategien, die man durch Simulation über Vergangenheitsdaten überprüfen kann, transparent zu bewerten.

Ein Element des algorithmischen Tradings ist die Nutzung einer disziplinierten, regelbasierten Handelsstrategie. Sie gibt klare Kriterien für den Ein- und Ausstieg aus Handelspositionen vor. So minimiert sie das Risiko impulsiver Entscheidungen und fördert die konsistente Anwendung von Risiko- und Money-Management-Prinzipien.

Das ist gerade dann von Vorteil, wenn du viel arbeitest und wenig Zeit fürs "Traden" hast. So kannst du deine Zeit und Aufmerksamkeit anderen beruflichen oder persönlichen Verpflichtungen widmen. Deine Investitionen werden in dieser Zeit gemäß vordefinierten Regeln gesteuert. Die Kunst ist es dann, nach diesen Regeln auch zu handeln. Das klingt trivial, gelingt aber längst nicht jedem.

Ein anderer großer Vorteil der Algos besteht zudem darin, sich nicht einfach mit einem Index-Investment zufrieden zu geben. Index-Investments bilden in der Regel die Wertentwicklung eines ganzen Aktienkorbs ab: Ein paar Aktien steigen und ein paar fallen. Algos dagegen ermöglichen einen differenzierteren Blick auf die Einzelaktien in einem solchen Aktienuniversum wie dem Dax oder dem S&P 500 und helfen bei der Filterung zwischen "was ist aktuell interessant zu kaufen?" und "was sollte man besser erst mal nicht anfassen?".

Natürlich bedeutet dies für dich im Vergleich zu einem Index-Investment auch mehr Aufwand. Du musst dich um dein Depot kümmern. Aber die Nutzung von Quants führt dazu, dass du dein Vermögen effizienter und zielgerichteter managst. So verbesserst du potenziell nicht nur dein Rendite/Risiko-Profil, sondern bekommst auch mehr Transparenz und Kontrolle über die eigenen Investitionsentscheidungen. Dies führt meiner Ansicht nach auch dazu, sich persönlich mehr für sein eigenes Vermögen zu interessieren und sich mit der Welt der Finanzmärkte mehr auseinander zu setzen.

An dieser Stelle will ich ab jetzt gerne regelmäßig über Quants - Nutzen, Methoden, Trends, Anwendungen und Ergebnisse - berichten.