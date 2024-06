Deutschland:

Nach der starken Vortageserholung zeichnen sich im Dax am Freitag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Start des Xetra-Handels 0,1 Prozent tiefer auf 18 234 Punkte. Mit den vergangenen Tagen können die Anleger nach dem Kurseinbruch der Vorwoche dennoch recht zufrieden sein. Auf Wochensicht erholte sich der Dax bislang um 1,4 Prozent. Vor dem Wochenende scheint sich der Dax aber dem schwächeren US-Trend anzuschließen. Die US-Technologiewerte hatten ihre Rekordjagd im S&P 500 und Nasdaq 100 zwar mit weiteren Höchstständen gekrönt. Halten konnten sie die Gewinne aber nicht.

Großer Verfallstag an den Terminbörsen

An diesem Freitag ist wieder großer Verfallstag: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen.

Zur Mittagszeit um 12.00 Uhr, beim sogenannten Fixing, verfallen zunächst die Index-Optionen und -Futures von EuroStoxx 50 und Stoxx 50 an der Eurex. Um 13.00 Uhr verfallen in der Mittagsauktion die Futures und Optionen auf den Dax und den TecDax und fünf Minuten später die auf den MDax. Gegen Handelsschluss dann laufen die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. Dies gilt zudem nicht nur für die deutsche Terminbörse Eurex, sondern für die meisten großen Börsen weltweit. Während etwa die Derivate auf deutsche und französische Aktien an der Eurex ab 17.30 Uhr verfallen, ist das in der Schweiz bereits um 17.20 Uhr der Fall.

USA: Gewinnmitnahmen bei Techwerten

Verluste an der boomenden Nasdaq und Kursgewinne des Leitindex Dow Jones Industrial haben am Donnerstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Nach dem feiertagsbedingt börsenfreien Mittwoch nahmen Anleger vor allem bei den zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geeilten Chip-Aktien "Geld vom Tisch", wie es im Börsenjargon heißt, und strichen Kursgewinne ein. Der Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,79 Prozent auf 19 752,30 Zähler nach. Der Dow Jones Industrial legte hingegen um 0,77 Prozent auf 39 134,76 Zähler zu.

Asien: Meist schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend geschwächelt. Die Gewinnmitnahmen bei US-Technologiewerten dämpfte auch in Asien die Stimmung. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es für den technologielastigen Hang-Seng-Index um rund 1,7 Prozent nach unten. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel um rund 0,6 Prozent nach. In Tokio trat der japanische Leitindex Nikkei 225 unterdessen kurz vor dem Handelsende praktisch auf der Stelle.

Devisen:

Kurs Änderung EUR/USD 1,0719 +0,16 % USD/JPY 158,84 -0,06 % EUR/JPY 170,26 +0,09 %

Rohöl & Renten:

Kurs Änderung Bund-Future 132,39 -0,01 % Brent 85,63 -0,08 USD WTI 81,23 -0,06 USD

Umstufungen von Aktien:

UBS SENKT ZIEL FÜR KION AUF 50 (63) EUR - 'BUY'

BARCLAYS HEBT HUHTAMAKI OYJ AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 44 EUR

BARCLAYS SENKT RYANAIR AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18,50 (25) EUR

BARCLAYS SENKT WIZZ AIR AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 1950 (1900) PENCE

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EASYJET AUF 700 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORWEGIAN AIR SHUTTLE AUF 18 (22) NOK - 'OVERWEIGHT'

HSBC SENKT YOUGOV AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 370 (1165) PENCE

JPMORGAN HEBT SEVERN TRENT AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 2700 (2450)

JPMORGAN HEBT UNITED UTILITIES AUF 'OVERWEIGHT' (N) - ZIEL 1250 (1050) PENCE

JPMORGAN SETZT UNITED UTILITIES UND SEVERNT TRENT AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

MORGAN STANLEY SENKT B&M AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 433 PENCE (mit Material von dpa-AFX)