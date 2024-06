Ethereum Kurs bleibt unter Druck – US-Preisdaten werfen Schatten voraus

Neben geldpolitischen Unwägbarkeiten dürften weiterhin Gewinnmitnahmen auf den Kursen lasten. Für zusätzlichen Verkaufsdruck dürften zuletzt auch die Verkäufe durch Bitcoin-Miner sowie vor allem die nachlassende Nachfrage börsengehandelter Spot-ETFs aus den USA gesorgt haben.

Ihre Schatten vorauswerfen dürfte zudem auch die Veröffentlichung neuer Preisdaten für die Vereinigten Staaten.

Auch Wochensicht büßt der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (ETH) rund fünf Prozent seines Wertes ein.

Fragezeichen über die Ausgestaltung der US-Geldpolitik bleiben am Leben

Die Fragezeichen über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik hält Anleger weiterhin im Klammergriff fest.

So legten zwei Fed-Vertreterinnen in der ersten Wochenhälfte offensichtlich eine zu restriktive Rhetorik an den Tag.

Lisa Cook sagte am Dienstag, dass der US-Währungshüter den Leitzins senken werde, wenn die Wirtschaftsentwicklung ihren Erwartungen entspreche. Einen genauen Zeitpunkt wollte sie jedoch nicht nennen.

„Unsere derzeitige Politik ist gut aufgestellt, um bei Bedarf auf jegliche Änderungen der Wirtschaftsaussichten zu reagieren“, sagte Cook in einer Rede vor einem Treffen des Economic Club of New York.

