Der deutsche Leitindex startete am Morgen positiv in den Handel und stieg bis in den Bereich des Wochenhochs vom Montag bei 18.460.

Im Anschluss konnten weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen, zudem fehlten Impulse von der feiertags bedingt geschlossenen Wall Street. So ging der Dax nach einem bewegungsarmen Nachmittag bei 18.453 mit knapp 80 Punkten Plus aus dem Handel.

Bitcoin gibt erneut deutlich nach

Der Bitcoin war am Donnerstag erneut unter Druck und lag am Nachmittag über 4 Prozent im Minus. Analysten führten den Kurseinbruch vor allem auf eine Mitteilung des Insolvenzverwalters der gescheiterten Kryptobörse Mt.Gox zurück. Er hatte angekündigt, eine große Anzahl von Bitcoin-Token (BTC) an geschädigte Gläubiger zu übergeben. Die Geschädigten warten seit Jahren auf eine Erstattung ihrer Coins. Ausführlich hier.

Continental legt kräftig zu

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Continental nach einer Analystenkonferenz des Autozulieferers und Reifenherstellers für Furore. Sie schnellten um bis zu 12 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Mitte Juni und notierten zuletzt noch knapp zehn Prozent im Plus. Conti rechnet in diesem Jahr in Europa zwar weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung, auf dem chinesischen Markt aber mit Wachstum. Bei der Preisentwicklung sei der Konzern im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresbeginn wie erwartet vorangekommen, hieß es.

Die Aussagen des Managements signalisierten ein unerwartet starkes zweites Quartal, nachdem das erste Jahresviertel wohl das schlechteste seit langem gewesen sei, kommentierte ein Marktteilnehmer. Die wichtigste Nachricht sei, dass Conti im Bereich Automotive im abgelaufenen Quartal viel besser als befürchtet abgeschnitten habe.

Sartorius erneut gefragt

Die Anteilsscheine von Sartorius verteuerten sich nach einer Analystenstudie um weitere 2,1 Prozent und bauten damit ihren Gewinn seit dem Tief vor zwei Tagen auf rund 13 Prozent aus. Die Investmentbank Oddo BHF hatte die Titel des Laborausrüsters von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Oliver Metzger glaubt, dass sich Sartorius dynamischer entwickeln wird als der gesamte Biopharma-Markt.

Redcare stärkster HDAX-Titel

Die Aktien von Redcare Pharmacy verzeichneten nach ersten Umsatzzahlen zum E-Rezept einen Kurssprung von knapp 13 Prozent. Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies sprach von einem ermutigenden Signal für das Potenzial des E-Rezepts in Deutschland. Die Umsätze hätten im zweiten Quartal klar angezogen, obwohl es seit der Card-Link-Einführung Anfang Mai nur einen halben Monat vollständig digitalen Zugang zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gegeben habe. Die Zahl aktiver Kunden steige weiter. (mit Material von dpa-AFX)