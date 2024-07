Coinbase Aktie vor Quartalszahlen gefragt – Trump weiter im Fokus

Einen Tag vor Veröffentlichung der Quartalszahlen aus dem Hause Coinbase legen die Aktien der US-amerikanischen Kryptobörse kräftig zu. Mit einem Stand von rund 233 Dollar notiert ein Plus von ca. 3,60 Prozent auf der Kurstafel. Im Blick behalten Anleger nicht zuletzt auch die Entwicklungen im US-Wahlkampf sowie in puncto Geldpolitik.

Anleger machen am Kryptomarkt nach Trump-Rede zunächst Kasse – Kamilla Harris steht vor offizieller Nominierung

Nach der Rede durch Donald Trump vom vergangenen Wochenende dominierten in der erste Wochenhälfte am Kryptomarkt noch die roten Vorzeichen. Die anfängliche Euphorie ist mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen. Der Trump-Effekt scheint damit fürs Erste verpufft. Die auf der Konferenz verteilten Vorschusslorbeeren müssen sich am Ende des Tages auch bewahrheiten. Trump hatte am vergangenen Samstagabend auf einer Krypto-Konferenz in Nashville unter anderem eine kryptofreundliche Politik in Aussicht gestellt. Doch auf der Gegenseite ist es alles andere als ein Stein gemeißelt, dass der Republikaner zurück in das Weiße Haus kehrt.

Medienberichten zufolge stehe Kamala Harris kurz vor ihrer offiziellen Nominierung als Präsidentschaftskandidatin. Mit Harris könnte der bereits vermeintlich entschiedene US-Wahlkampf noch mal spannend werden. Auch wenn Harris im Vergleich zu Joe Biden als kryptofreundlicher gilt, dürfte die Demokratin nüchterner an die Krypto-Thematik herangehen.

Im Rennen um den Einzug in das Weiße Haus dürften jedoch beide Lager mittlerweile erkannt haben, dass die Krypto-Branche zu groß ist, um sie ignorieren zu können.