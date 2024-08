Börse am Morgen 27.08.2024

Nach dem trägen Wochenstart kommt der Dax auch am Dienstag nur schwer in Gang, eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der Index leicht höher bei 18.660 Punkten. Sein US-Pendant Dow Jones Industrial hatte tags zuvor zwar einen Rekordstand erreicht, gehalten hatte er ihn allerdings nicht und letztlich nur leicht zugelegt.

Für die besonders stark im Fokus stehenden Technologiewerte war es gar abwärts gegangen. Stagnation auf hohem Niveau bleibt also am deutschen Aktienmarkt das Gebot der Stunde nach der zurückliegenden dreiwöchigen Kurs-Rally. So warten Investoren vor allem auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia zur Wochenmitte. Die Resultate des Spezialisten für Computerchips für KI-Anwendungen haben Signalwirkung für die gesamte Branche.

Goldman Sachs belastet Daimler Truck und Traton

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs für die Aktien von Daimler Truck hat die Aktie des Lkw-Bauers am Dienstag an das Ende des Dax fallen lassen. Sie verloren 1,7 Prozent auf knapp 40 Euro.

Auch Traton gerieten mit minus 2 Prozent auf 29,25 Euro unter Druck, hier belasteten ebenfalls die Aussagen von Goldman Sachs den Kurs der im SDax enthaltenen Papiere. Goldman Sachs rät erstmals seit dem Börsengang von Daimler Truck Ende 2021 nicht mehr zum Kauf der Aktien. Das Haus senkte das Kursziel von 46 auf 39 Euro und stufte die Papiere auf "Neutral" ab.

Denn Analystin Daniela Costa konnte für das laufende Jahr keine positiven Impulse für die Ergebnisse des Nutzfahrzeugherstellers mehr ausmachen. Auf dem US-Markt, dem größten Absatzmarkt von Daimler Truck, drohe eine deutliche Verschlechterung der Geschäfte.

Mit Blick auf Traton prognostizierte Costa in einer Branchenstudie Druck auf die Auslieferungen noch bis Ende kommenden Jahres. Das wiederum könne die Marktschätzungen belasten. Sie liege mit der Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 2025 deutlich unter der Konsensschätzung. Im Vergleich zu Daimler Truck verfüge Traton zudem über weniger bilanziellen Spielraum. Das Kursziel für Traton senkte die Expertin von 29,60 auf 28,80 Euro, bei einer unveränderten Einstufung "Neutral". (mit Material von dpa-AFX)