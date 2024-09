Der Dax hat nach der jüngsten Stabilisierung am Freitag geschwächelt. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex nach einem Vortagesschlusskurs von 18.576 Punkten in den Bereich um 18.400 Punkte.

Damit zeichnet sich für ihn ein Wochenverlust ab. Nach dem Rekordhoch von 18.990 Punkten am Dienstagvormittag hatten ihn Gewinnmitnahmen nach unten gezogen - am Donnerstag konnte er sich dann stabilisieren.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen verlor am Freitagmorgen rund 0,4 Prozent auf etwa 25.250 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht nach unten.

Grenke verliert Risiko-Vorständin

Beim im SDax notierten Leasing-Spezialisten Grenke gibt es einen Wechsel im Vorstand. Die amtierende Risiko-Vorständin Isabel Rösler wird zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden, wie Grenke am Freitagmorgen bekannt gab. Rösler verantwortet in ihrer Position Kontrollthemen wie Risikocontrolling, Compliance, Informationssicherheit und Datenschutz - Themen also, die bei der Short-Attacke des Spekulanten Fraser Perring auf Grenke vor vier Jahren, vor Röslers Amtsantritt, Teil der Kritik an Grenke waren.

Der Aktienkurs fiel am Freitagmorgen rund ein Prozent und damit geringfügig stärker als der Markt. Seit Jahresanfang notiert die Aktie damit nun auch minimal im Minus - ähnlich wie der SDax.

Atoss schließt Privatplatzierung ab

Am SDax-Ende steht am Freitag der Münchner Softwarekonzern Atoss. Hintergrund ist eine Aktienverkauf der beiden größten Aktionäre, die am Freitag vor Börseneröffnung bekannt wurde. Die beiden hätten zu einem Platzierungspreis von 120 Euro je Stück jeweils gut eine halbe Million Aktien veräußert, teilte das SDax-Unternehmen mit. Dies entspreche etwa 6,81 Prozent des Grundkapitals. Das Gesamtplatzierungsvolumen betrug etwa 130 Millionen Euro.

Die beiden Großaktionäre sind AOB Invest, eine Gesellschaft von Andreas Obereder, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer von Atoss Software, und General Atlantic Chronos. Ziel der Platzierung war es Atoss zufolge, den Streubesitz zu erhöhen und damit voraussichtlich die Liquidität der Atoss-Aktie zu fördern sowie die Basis der institutionellen Investoren zu verbreitern.

Weil die Platzierung mit einem Abschlag zum letzten Börsenkurs durchgeführt wurde, notiert die Aktie heute deutlich im Minus. Der Kurs in der ersten Handelsstunde von knapp 121 Euro entspricht einem Abschlag von neun Prozent gegenüber dem Vortagesschlusskurs (132,60 Euro).

(mit Material von dpa-AFX)