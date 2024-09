Der Dax setzt seine Rekordjagd am Freitag wohl fort. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 19.283 Punkte, was über der am Vortag erreichten Bestmarke von 19.253 Zählern liegt. Das Wochenplus des deutschen Leitindex würde damit auf etwa drei Prozent steigen.

Chinesische Aktien erlebten nach den Konjunkturimpulsen im Reich der Mitte ihre beste Woche der Dekade. Und der Welleneffekt trage die globalen Märkte gleich mit, sagte Innes mit Verweis auch auf Rekorde des S&P 500 und des internationalen MSCI World Index. Dem Dax hatte diese Welle am Vortag den bislang besten Handelstag in diesem Jahr beschert. Innes hält es aber für möglich, dass es zeitnah zu Gewinnmitnahmen kommt, während das Quartalsende näher rückt und die China-Börsen im Oktober wegen der "Goldenen Woche" vor einer längeren Pause stehen.

Die Stimmung ist unumstritten bullish.

In den vergangenen Tagen kamen die Treiber aus China mit einer Vielzahl von Maßnahmen, um die dortige Wirtschaft zu stützen. „Die politischen Entscheidungsträger werden selbstbewusster“, schrieb am Morgen die UBS in einem Tageskommentar. Weitere Konjunkturimpulse seien auf dem Weg. Und neben der Unterstützung der Wirtschaft konzentriere sich die Regierung in China auch auf die Kapitalmärkte.

All dies strahlt auch positiv auf deutsche Unternehmen aus, denn für viele ist China der wichtigste Wachstumsmarkt. Weiter im Fokus stehen dürften deshalb Branchen wie der Automobilbau, aus dem zuletzt mit Gewinnwarnungen eher Dämpfer kamen. Ein gekappter Ausblick des Scheinwerferherstellers Hella reiht sich ein und ist laut dem JPMorgan-Analysten Jose Asumendi ein Warnsignal für die gesamte Autozuliefererbranche.

Die Hella-Aktie wurde vorbörslich bei dünnem Volumen gut fünf Prozent tiefer gehandelt. Seit der Übernahme des Unternehmens durch Faurecia hat die Aktie bei Anlegern etwas an Bedeutung verloren. Ein Händler betonte, so ganz drastisch seien die neuen Erkenntnisse nicht nach den Gewinnwarnungen von BMW und Mercedes-Benz.

Unbeirrt nach oben geht es dagegen bei der Commerzbank im Zuge der Übernahmefantasie: Im Handel auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs um 0,7 Prozent. Filippo Alloatti von Federated Hermes Limited bezeichnete eine „feindliche Übernahme“ in naher Zukunft zwar als unwahrscheinlich. Aber er geht davon aus, dass eine „vollständige Übernahme durch die Unicredit eher eine Frage des Wann als des Ob ist und schlussendlich gelingen wird“.

Kursgewinne an der Wall Street

Nach dem durchwachsenen Vortag haben sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder in Kauflaune präsentiert. Börsianer verwiesen auf positive US-Wirtschaftsdaten und starke Konjunkturimpulse aus China. Die Technologiewerte an der Nasdaq profitierten zudem von einem unerwartet guten Umsatzausblick des Halbleiterkonzerns Micron.

Erholung in Asien geht weiter

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag ihre Erholung fortgesetzt. Die umfangreichen Stützungsmaßnahmen in China sorgen weiter für reichlich Rückenwind.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.764 + 2,16 Prozent Hang Seng 20.492 + 2,85 Prozent CSI 300 3.677 + 3,72 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 134,52 - 0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,169 - 0,18 Prozent 10-jährige US-Anleihen 3,800 + 0,13 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,1161 - 0,14 Prozent USD / JPY 146,43 + 1,11 Prozent EUR / JPY 163,43 + 0,96 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 71,37 USD - 0,23 USD WTI 67,51 USD - 0,16 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR EON AUF 15,50 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 37 (33) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 49 (50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 18 (17,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 139 (132) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR PFIZER AUF 33 (35) USD - 'BUY'

- RBC STARTET NASDAQ MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 88 USD

- RBC STARTET INTERCONTINENTAL EXCHANGE MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 200 USD

- MORGAN STANLEY HEBT WYNN RESORTS AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 104 USD

- RBC STARTET CBOE MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 220 USD

- RBC HEBT ZIEL FÜR T-MOBILE US AUF 232 (220) USD - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,30 (8) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 185 (175) SEK - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UBISOFT AUF 10,60 (20,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 30,00 (24,40) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 145 (150) SEK - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBISOFT AUF 12 (25) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN STARTET DANSKE BANK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 235 DKK

- GOLDMAN STARTET DNB BANK MIT 'BUY' - ZIEL 265 NOK

- GOLDMAN STARTET NORDEA MIT 'BUY' - ZIEL 14 EUR

- GOLDMAN STARTET SEB MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 178 SEK

- GOLDMAN STARTET SVENSKA HANDELSBANKEN MIT 'SELL' - ZIEL 103 SEK

- GOLDMAN STARTET SWEDBANK MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 240 SEK

- HSBC SENKT UBISOFT AUF 'HOLD' - ZIEL 10,80 EUR

- JEFFERIES STARTET FINCANTIERI MIT 'HOLD' - ZIEL 5 EUR

- JEFFERIES STARTET SWISSQUOTE MIT 'HOLD' - ZIEL 320 CHF

- UBS HEBT SENSIRION AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 84 (68) CHF

- UBS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 191 (195) SEK - 'BUY'

Termine Unternehmen

07:30 DEU: Baywa Q2-Zahlen (detailliert)

DEU: BASF, Capital Markets Day (2. Tag)

DEU: Borussia Dortmund, Geschäftsbericht

DEU: Vossloh, Capital Markets Day - Innotrans

Termine Konjunktur

03:30 CHN: Industriegewinne bis 8/24

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/24

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 9/24

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 9/24

10:00 EUR: EZB Projektion Verbraucherpreise 1 und 3 Jahre

11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 9/24

11:00 ITA: Erzeugerpreise 8/24

14:30 USA: Einzel- und Großhandel, Lagerbestände 8/24

14:30 USA: Konsumausgaben 8/24

14:30 USA: PCE-Preisindex 8/24

14:30 USA: Private Einkommen 8/24

14:30 USA: Handelsbilanz 8/24

16:00 USA: University of Michigan, Stimmungsindex 9/24

Redaktion onvista/dpa-AFX