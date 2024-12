Vor der Sitzung der US-Notenbank an diesem Mittwoch dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach zuletzt drei Börsentagen in Folge mit leichten Verlusten für den Dax wird der deutsche Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start prozentual kaum verändert bei 20.234 Punkten gesehen, wie der X-Dax signalisierte.

Als ausgemacht gilt, dass die Fed den Leitzins um weitere 25 Basispunkte senkt.

Spannender als die Zinsentscheidung selbst ist heute die Aktualisierung der Fed-Prognosen für die Jahre 2025, 2026 und 2027.

Bislang habe es die Notenbank vermieden, die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu kommentieren. Nun aber kämen die Fed-Mitglieder nicht mehr darum herum, die Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik auf Inflation, Wachstum und auf den Leitzins zu prognostizieren.

Von der Helaba hieß es, die Fed stehe im Hinblick auf die Perspektiven vor dem Problem, dass der US-Arbeitsmarkt trotz einer trendmäßig verringerten Beschäftigungsdynamik weiterhin ansehnliche Lohnsteigerungen aufweise. Dies führe dazu, dass insbesondere die Preissteigerungen bei Dienstleistungen und damit die Kernteuerung erhöht geblieben seien. Die Einschätzungen zu den wirtschaftlichen und preislichen Perspektiven im kommenden Jahr würden daher unter genauer Beobachtung stehen.

Verluste an der Wall Street

An den US-Börsen hat es am Dienstag für den Dow Jones den neunten Schwächetag in Folge gegeben. Anders als in den Tagen zuvor wurde der US-Leitindex aber von den anderen Indexkollegen nach unten begleitet, denn die Nasdaq-Börse legte auf ihrer Rekordrally eine Pause ein. Anleger verspürten eine gewisse Anspannung am Tag vor der nächsten Leitzinsentscheidung.

Asiens Börsen durchwachsen

In Asien haben sich die Aktienmärkte am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach unten ging, zogen die Kurse in China und Hongkong an.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 39.081 - 0,72 Prozent Hang Seng 19.852 + 0,77 Prozent CSI 300 3.937 + 0,40 Prozent

Renten

Anleihenindex Rendite Veränderung Bund-Futures 134,77 + 0,05 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,231 +/- 0,00 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,382 - 0,07 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0506 - 0,17 Prozent USD / JPY 153,43 - 0,06 Prozent EUR / JPY 161,20 - 0,11 Prozent

Presse: Japanische Autobauer Nissan und Honda sprechen über Fusion gestern · 18:43 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 73,26 USD + 0,07 USD WTI 70,18 USD + 0,10 USD

Umstufungen von Aktien

- UBS HEBT ZIEL FÜR TEVA PHARMA AUF 28 (26) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR TEVA PHARMA AUF 25 (23) USD - 'BUY'

- STIFEL SENKT ELECTRONIC ARTS AUF 'HOLD' - ZIEL 167 USD

- GOLDMAN NIMMT ESPERION THERAPEUTICS MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 4 USD

- GOLDMAN STARTET LANTHEUS HOLDINGS MIT 'BUY' - ZIEL 143 USD

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 57 (58) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN STARTET VAT GROUP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 363 CHF

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IAG AUF 350 (270) PENCE - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18,20 (17,10) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES NIMMT KOSMOS ENERGY MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 560 PENCE

- JEFFERIES NIMMT TULLOW OIL MIT 'UNDERPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 18 PENCE

- KORREKTUR: JEFFERIES NIMMT KOSMOS ENERGY MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 440 PENCE

- RBC HEBT ALFA LAVAL AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 570 (450) SEK

- STIFEL SENKT UBISOFT AUF 'HOLD' - ZIEL 13 EUR

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Pk)

10:00 CHE: Lastminute, außerordentliche Hauptversammlung zu Personalien

11:00 DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen

15:00 USA: AutoZone, Hauptversammlung

USA: General Mills, Q2-Zahlen

USA: Micron Technology, Q1-Zahlen

DEU: Deutsche Bahn, AR-Sitzung

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Handelsbilanz 11/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/24

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/24

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/24

11:00 EUR: Bauproduktion 10/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/24 (detailliert)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Baubeginne 11/24

14:30 USA: Baugenehmigungen 11/24

14:30 USA: Leistungsbilanz Q3/24

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)

Redaktion onvista/dpa-AFX